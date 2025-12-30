Укр
Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языке

Анна Подгорная
30 декабря 2025, 13:34
64
Известная песня зазвучала совершенно по-новому в исполнении Джамалы.
Джамала, Верка Сердючка, Инна Белоконь
Верка Сердючка Новогодняя - Джамала сделала кавер на хит Сердючки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/serduchka_band

Вкратце:

  • Джамала в поисках новогоднего настроения решилась на творческий эксперимент
  • Она исполнила украинскую версию популярного хита Верки Сердючки

Песня Верки Сердючки "Новогодняя" уже много лет поднимает настроение украинцам. В канун Нового года-2026 певица Джамала решила подарить треку новую жизнь.

В своем блоге в Instagram она опубликовала видео, на котором исполняет "Новогоднюю" на украинском языке. При этом артистка отметила, что ремейк получился совершенно спонтанно.

"Совершенно незапланированный кавер. "Новогодняя" (swing version). Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому создаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!" - написала Джамала. Поклонникам артистки такой необычный кавер пришелся по душе.

Джамала
Верка Сердючка Новогодняя - Джамала сделала кавер на хит Сердючки / фото: instagram.com/jamalajaaa

Смотрите видео песни "Новогодняя" в исполнении Джамалы:

Ранее Главред рассказывал, что 40-летняя звезда "Фабрики звезд", певица Лавика, родила первенца. Она показала первые кадры с новорожденным, а ее возлюбленный раскрыл пол ребенка.

Также Анатолий Анатолич, шоумен и кум Светланы Лободы, раскрыл секрет певицы. Он прокомментировал ее личную жизнь, о кардинальных переменах в которой никто не знал.

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

О персоне: Верка Сердючка

Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".

Джамала Верка Сердючка
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

