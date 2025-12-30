Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языке

Вкратце:
- Джамала в поисках новогоднего настроения решилась на творческий эксперимент
- Она исполнила украинскую версию популярного хита Верки Сердючки
Песня Верки Сердючки "Новогодняя" уже много лет поднимает настроение украинцам. В канун Нового года-2026 певица Джамала решила подарить треку новую жизнь.
В своем блоге в Instagram она опубликовала видео, на котором исполняет "Новогоднюю" на украинском языке. При этом артистка отметила, что ремейк получился совершенно спонтанно.
"Совершенно незапланированный кавер. "Новогодняя" (swing version). Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому создаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!" - написала Джамала. Поклонникам артистки такой необычный кавер пришелся по душе.
Смотрите видео песни "Новогодняя" в исполнении Джамалы:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что 40-летняя звезда "Фабрики звезд", певица Лавика, родила первенца. Она показала первые кадры с новорожденным, а ее возлюбленный раскрыл пол ребенка.
Также Анатолий Анатолич, шоумен и кум Светланы Лободы, раскрыл секрет певицы. Он прокомментировал ее личную жизнь, о кардинальных переменах в которой никто не знал.
Читайте также:
- Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу
- "Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте
- "Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
О персоне: Верка Сердючка
Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред