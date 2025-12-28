Укр
"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

Анна Подгорная
28 декабря 2025, 22:35
42
Анатолий Анатолич знаком с избранником певицы лично.
Светлана Лобода, Анатолий Анатолич
Светлана Лобода муж - Анатолий Анатолич рассказал о ее возлюбленном / коллаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial, instagram.com/anatoliyanatolich

Кратко:

  • Анатолий Анатолич и Светлана Лобода - кумовья
  • Шоумен рассказал, что певица сейчас замужем

Украинский ведущий Анатолий Анатолич приходится Светлане Лободе кумом - певица крестила одну из дочерей шоумена. Во время войны кумовья поддерживают связь.

В недавней беседе с Люкс ФМ Анатолич раскрыл настоящую тайну - Лобода замужем. Ее избранник - взрослый состоятельный мужчина. Ведущий знаком с ним лично, и муж Светланы показался ему хорошим человеком.

видео дня

"Я знал любимых Светланы Сергеевны. Парочку. Немного их было на самом деле. (Сейчас) у нее муж – все хорошо. Обеспеченный. Хороший, взрослый. Мы познакомились, кстати. Мы виделись только пару раз только с ним. Мне нравится вкус у Светланы на мужчин", - отметил кум Светланы Лободы. Он также пожелал ей стать матерью в третий раз.

Анатолий Анатолич
Светлана Лобода муж - Анатолий Анатолич рассказал о ее возлюбленном / Скриншот YouTube

Светлана Лобода - личная жизнь

Светлана Лобода скрывает свою личную жизнь. Известно, что она состояла в фактическом браке с Андреем Царем, от которого весной 2011 года родила дочь Евангелину. В 2018 году певица родила второго ребенка, дочь Тильду, однако личность отца девочки до сих пор остается неизвестной.

Светлана Лобода
Светлана Лобода муж - Анатолий Анатолич рассказал о ее возлюбленном / фото: t.me/lobodaofficial

О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

