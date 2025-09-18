"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

Дэвид Аксельрод знал о непростом прошлом жены.

https://stars.glavred.info/mozhno-nabit-mordu-muzh-mozgovoy-vyskazalsya-o-nasilii-v-ee-brake-s-ponomarevym-10699352.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая новости - Дэвид Аксельрод прокомментировал историю с абьюзом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Вкратце:

Елена Мозговая рассказала о проблемах в браке с Александром Пономаревым

Ее нынешний муж поделился своим мнением об этой ситуации

Музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Александр Пономарев разошлись в начале двухтысячных. И лишь недавно Елена решилась рассказать о том, что в этих отношениях было место домашнему насилию.

Нынешний муж Мозговой, украинский певец Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко), в беседе с ТСН.ua рассказал, что знал о проблемах в ее браке с Пономаревым. Однако выяснять отношения с Александром не пытался - жена отговорила.

видео дня

"Она говорила, что он того не стоит... Смотрите, это же история их. Конечно, можно было прийти, попробовать набить морду или еще что-то. Я говорю, чего попробовать, потому что я знаю, что он - боксер. А я не боксер, просто у меня планка падает и все. Но оно же не решит проблемы. Можно убить, можно побить, можно покалечить человека, но то, что оно в ней осталось, это не изменит. Она это сделала наконец для того, чтобы люди не воспринимали только обложку, а чтобы чувствовали себя, чтобы не молчали, разговаривали. Главная проблема нас, людей, это то, что мы не умеем выражать свои чувства, мысли, просто разговаривать и постоянно чего-нибудь боимся", - говорит муж Елены Мозговой.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью / instagram.com/david__axelrod

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, куда на самом деле исчезла Настя Каменских. Правду раскрыл ее муж Потап, который после начала полномасштабной войны покинул Украину.

Также украинская певица Тина Кароль элегантно сообщила о переменах - она подготовила для поклонников особенный сюрприз, и рассказала о своей независимости.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред