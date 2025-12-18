"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

Ярославу Боруте не понравился пиар на смерти певца.

Украинские звезды высказали неуважение Степану Гиге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Ярослав Борута высказался про реакцию звезд на смерть Степана Гиги

Что его возмутило

Народный артист Украины Ярослав Борута прервал молчание после смерти своего звездного коллеги Степана Гиги. В Facebook он резко высказался об украинских исполнителях, которые решили пиариться на горе.

Певец возмутился тем, что многие звезды, которые при жизни игнорировали Степана и даже не приехали на его похороны, начали массово выкладывать фотографии с почившим артистом и высказывать ему уважение.

Степан Гига умер / фото: facebook.com, Степан Гига

"Кто-то смог из творческих собратьев приехать попрощаться, а кто-то нет, потому что были на то определенные причины. Все прошло бы незаметно, если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином", — резко заявил Ярослав.

Также артист заметил, что при жизни многие из тех, кто сейчас "скорбит", завидовали популярности Гиги. Несмотря на то что он не был частью столичных тусовок шоу-бизнеса, артист пользовался огромной народной любовью. Певец подчеркнул, что настоящие друзья не писали громких речей в соцсетях, а приехали во Львов и поддержали семью маэстро.

Степан Гига похорон / фото: facebook.com, Степан Гига

"Но он, не проживая в Киеве, всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки, и вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть застелила всем вам глаза", — написал Борута.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

