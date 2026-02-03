"Начинается лучшая глава": Ольга Харлан объявила о беременности

Олимпийская чемпионка ждет ребенка.

Ольга Харлан беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Харлан

Вы узнаете:

Ольга Харлан беременна

Как она заявила о пополнении в семье

Известная украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан выложила трогательное видео со своим женихом Луиджи Самеле, в котором сообщила, что ждет ребенка. Пара поделилась радостной новостью в Instagram.

В начале видео влюбленные трогательно посмотрели друг на друга и кивнули, словно готовясь сообщить миру радостную новость. Когда пара отошла от камеры, сразу стал заметен беременный животик Харлан, который спортсменка нежно погладила. Партнер чемпионки обнял и поцеловал ее, продемонстрировав радость от будущего пополнения, а также проявил нежность к будущему ребенку.

Как выглядит беременная Ольга Харлан / скрин из видео

"Начинается лучшая глава", — подписала видео Харлан.

Комментарии Ольги сразу наполнились трогательными поздравлениями. Поклонники признались, что подозревали беременность спортсменки.

"Ха-ха, я знала! Поздравляю"

"Поздравляем, всего наилучшего!"

"Искренние поздравления"

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / скрин из видео

Ольга Харлан — личная жизнь

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан после развода с Дмитрием Бойко (2014–2018) состоит в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. Пара вместе с 2019 года, проживает в Италии, а в сентябре 2024 года Луиджи сделал Ольге предложение руки и сердца.

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

