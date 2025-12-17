"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Команда покойного артиста поблагодарила всех, кто принял участие в похоронах и был рядом.

Семья артиста благодарна его поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Семья артиста благодарна его поклонникам

Причины смерти артиста по-прежнему не разглашаются

Семья покойного украинского певца Степана Гиги обратилась со словами благодарности к его поклонникам. Заявление семьи артиста опубликовано в Instagram.

"Спасибо каждому, кто пришел попрощаться со Степаном Гигой и провести его в последний путь. В это непростое время ваше присутствие, молитва, искренние слова стали знаком глубокого уважения и любви к человеку, чье творчество касалось сердец и объединяло поколение. Отдельное спасибо городскому голове Львова, Андрею Садовому и его команде за поддержку, внимательность и содействие в организации прощания", – говорится в сообщении. видео дня

Команда покойного артиста поблагодарила всех, кто принял участие в похоронах и был рядом.

"Светлая память о маэстро будет жить в но песнях и сердцах тех, для кого его голос стал частью жизни. Низкий поклон и искренняя благодарность", – отметили в публикации.

Причины смерти артиста по-прежнему не разглашаются.

Болезнь Степана Гиги

19 ноября на странице артиста в соцсетях появилась информация о том, что Степану сделали срочную операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Представители певца не раскрывали причину хирургического вмешательства. Концертный директор Гиги Петр Жобромильский сообщал, что артист находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним были дети. О болезни певца рассказывал и украинский блогер Богдан Беспалов, заявив, что Степану Петровичу ампутировали ногу. Позже Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

