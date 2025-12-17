Укр
Читать на украинском
"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Кристина Трохимчук
17 декабря 2025, 11:09
Виталию Козловскому пришлось пойти на крайние меры.
Игорь Кондратюк и Виталий Козловский
Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Вы узнаете:

  • Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку
  • Как он это сделал

Известный украинский певец Виталий Козловский рассказал, как выплачивал долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист заявил в интервью "33 запитання від Люкс ФМ", что сумма была для него неподъемной, однако нашелся человек, который ему помог.

Певец вспомнил, как нашел в себе силы решить все вопросы с продюсером. Незадолго до своего 40-летия Козловский дал обещание отцу, что наконец разберется с этой проблемой.

Виталий Козловский
Виталий Козловский в ВСУ / instagram.com, Виталий Козловский

"5 марта я вышел из дома. Взял пакет с мусором — очень символично — и сказал жене, что вернусь через полчаса. Она не знала. Взял кофе, пошел на набережную, посмотрел в небо и сказал: "Папа, мы этот вопрос решим", — рассказал Виталий.

Артист первым пошел на контакт с юристами Кондратюка и начал обсуждать сумму, которую должен был вернуть. Козловский не мог справиться с этим самостоятельно, поэтому обратился к состоятельным знакомым, однако многие не решились ему помочь.

"Я говорил: "Я почку продам. Деньги точно верну, что бы ни случилось..." Я понял, что в моей жизни так много лицемеров. Начал иначе смотреть на мир, на обстоятельства и на людей. Мой круг сегодня сузился очень сильно", — признался певец.

Виталий Козловский про зависимость
Виталий Козловский - кто помог вернуть долг / скрин из видео

В сложный момент на помощь Виталию пришел его кум. Именно он дополнил сумму, которую артист получил после продажи отцовской квартиры, не ожидая возвращения долга.

"Я продал отцовскую квартиру, но этих денег не хватало. Мне помог мой кум. Потом, когда мы все решили, я вернул ему все долги. Он говорит: "Я тебе, когда давал деньги, был уверен, что ты мне их не вернешь". Я ответил: "Для меня ценно, что ты, даже не очень веря в меня, все равно помог", — раскрыл Козловский.

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что бывшая девушка Тараса Цимбалюка, с которой он расстался незадолго до начала съемок в проекте "Холостяк 14", неожиданно решила обратиться к нему на фоне слухов о воссоединении пары.

Также украинский певец Виталий Козловский поделился ранее неизвестными подробностями своей личной жизни. По словам Козловского, именно встретив Юлию, он понял, что готов к серьезным отношениям и не будет бежать от ответственности.

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

