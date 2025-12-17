"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Виталию Козловскому пришлось пойти на крайние меры.

Известный украинский певец Виталий Козловский рассказал, как выплачивал долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист заявил в интервью "33 запитання від Люкс ФМ", что сумма была для него неподъемной, однако нашелся человек, который ему помог.

Певец вспомнил, как нашел в себе силы решить все вопросы с продюсером. Незадолго до своего 40-летия Козловский дал обещание отцу, что наконец разберется с этой проблемой.

"5 марта я вышел из дома. Взял пакет с мусором — очень символично — и сказал жене, что вернусь через полчаса. Она не знала. Взял кофе, пошел на набережную, посмотрел в небо и сказал: "Папа, мы этот вопрос решим", — рассказал Виталий.

Артист первым пошел на контакт с юристами Кондратюка и начал обсуждать сумму, которую должен был вернуть. Козловский не мог справиться с этим самостоятельно, поэтому обратился к состоятельным знакомым, однако многие не решились ему помочь.

"Я говорил: "Я почку продам. Деньги точно верну, что бы ни случилось..." Я понял, что в моей жизни так много лицемеров. Начал иначе смотреть на мир, на обстоятельства и на людей. Мой круг сегодня сузился очень сильно", — признался певец.

В сложный момент на помощь Виталию пришел его кум. Именно он дополнил сумму, которую артист получил после продажи отцовской квартиры, не ожидая возвращения долга.

"Я продал отцовскую квартиру, но этих денег не хватало. Мне помог мой кум. Потом, когда мы все решили, я вернул ему все долги. Он говорит: "Я тебе, когда давал деньги, был уверен, что ты мне их не вернешь". Я ответил: "Для меня ценно, что ты, даже не очень веря в меня, все равно помог", — раскрыл Козловский.

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

