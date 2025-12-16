Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

Джоли объяснила свой поступок известному журналу.

https://stars.glavred.info/andzhelina-dzholi-vpervye-pokazala-shramy-posle-udaleniya-molochnyh-zhelez-10724762.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли рак - актриса показала шрамы от мастэктомии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Анджелина Джоли перенесла несколько операций

Шрамы от них она продемонстрировала в журнале Time

В феврале 2026 года Анджелина Джоли появится в главной роли в фильме "Кутюр". Ее персонаж - режиссер, которой диагностировали рак груди.

Онкология для актрисы - вопрос очень личный и болезненный. От рака яичников скончались ее мама и бабушка, тетя - от рака груди. Сама Энджи имеет мутацию в гене BRCA1, которая значительно повышает риски звезды заболеть раком. Поэтому, чтобы обезопасить себя, в 2013 и 2015 годах Джоли приняла решение удалить молочные железы, яичники и маточные трубы.

видео дня

Фото Анджелины Джоли со шрамами от операций появились в новом французском выпуске журнала Time. В интервью артистка отметила, что показывает это, чтобы вдохновить женщин позаботиться о своем здоровье, а также поддержать тех, кто победил болезнь или сейчас сражается с нею.

"Мои шрамы — это то, что объединяет меня со многими женщинами, которых я люблю. И я всегда тронута, когда вижу, как другие женщины делятся своими шрамами. Я хотела присоединиться к ним, зная, что Time France будет делиться информацией о здоровье груди, профилактике и о раке груди",- поделилась звезда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред