"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

Украинский певец Виталий Козловский дал интервью, в котором разоткровенничался о своей алкогольной зависимости. В программе "33 запитання від Люкс ФМ" он рассказал, что помогло ему выбраться из ловушки пристрастия.
По словам Козловского, в его жизни был очень сложный период, когда он забывался алкоголем и не думал о завтрашнем дне. Он быстро понял, что пагубная привычка разрушает его здоровье.
"Это появилось в момент черного кризиса, уже во взрослом возрасте, и длилось недолго. Поначалу это казалось классным. Но потом понял, что все это убивает: иссушает твой мозг, уничтожает ментально. Ты неделями не можешь прийти в себя. Я слишком много баловался с такой чертовщиной. С алкоголем и его разновидностями. Я жил для себя как стрекоза, не думая о завтра", — рассказал Виталий.
Артист признался, что вытащить его из этого состояния смогла семья. Самым значимым событием для него стало рождение сына, которое кардинально изменило его взгляд на мир.
"Меня очень сильно выровняла семья, появление моего сына. Он — мое спасение. Не зря я его Оскаром назвал. Это моя награда в жизни. Он меня мотивирует думать не только о сегодня, но и о завтра", — признался Козловский.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
