Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Двенадцатого декабря стало известно о смерти известного певца Степана Гиги. Провести артиста в последний путь пришли родные и поклонники, в том числе и его жена. Главред расскажет, что известно о личной жизни маэстро.
Первая жена Степана Гиги - школьная любовь
Степан Гига был женат дважды. О его первой возлюбленной известно немного - лишь то, что они познакомились еще в школе. Именно она родила певцу дочь Квитославу, которая пошла по стопам отца и стала Заслуженной артисткой Украины. Певица выпускает сольные треки и воспитывает внука Степана Гиги - Даниэля.
Вторая жена Степана Гиги - творческий тандем
Со второй женой артист сошелся на общей творческой почве. Галина работала администратором в Закарпатской филармонии, где Гига в 90-х годах несколько лет был солистом. Жена певца является профессиональной бандуристкой и директором студии GIGARecords.
Несмотря на то, что Галина также является творческой личностью, она редко появлялась на публике вместе с мужем, который также не был сторонником участия в громких событиях шоу-бизнеса. В этом браке, который длился более 20 лет, родился сын Степан, который продолжает дело отца и имеет звание Заслуженного артиста Украины.
Семья Степана Гиги на похоронах - кто посетил прощание
С 14 по 15 декабря во Львове проходило прощание со Степаном Гигой. Церковная служба состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, также со Степаном Гигой попрощались на площади Рынок. Похороны Степана Гиги посетила его жена Галина, а также дети певца.
Семья Степана Гиги на похоронах - видео:
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
