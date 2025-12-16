Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Кристина Трохимчук
16 декабря 2025, 11:21
74
Степан Гига был женат дважды.
Степан Гига
Степан Гига - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Что известно о личной жизни Степана Гиги
  • Как выглядит жена Степана Гиги

Двенадцатого декабря стало известно о смерти известного певца Степана Гиги. Провести артиста в последний путь пришли родные и поклонники, в том числе и его жена. Главред расскажет, что известно о личной жизни маэстро.

Первая жена Степана Гиги - школьная любовь

Степан Гига был женат дважды. О его первой возлюбленной известно немного - лишь то, что они познакомились еще в школе. Именно она родила певцу дочь Квитославу, которая пошла по стопам отца и стала Заслуженной артисткой Украины. Певица выпускает сольные треки и воспитывает внука Степана Гиги - Даниэля.

видео дня
Квитослава Гига
Квитослава Гига - дочь Степана Гиги / фото: instagram.com, Квитослава Гига

Вторая жена Степана Гиги - творческий тандем

Со второй женой артист сошелся на общей творческой почве. Галина работала администратором в Закарпатской филармонии, где Гига в 90-х годах несколько лет был солистом. Жена певца является профессиональной бандуристкой и директором студии GIGARecords.

Жена Степана Гиги
Как выглядит жена Степана Гиги / скрин с видео

Несмотря на то, что Галина также является творческой личностью, она редко появлялась на публике вместе с мужем, который также не был сторонником участия в громких событиях шоу-бизнеса. В этом браке, который длился более 20 лет, родился сын Степан, который продолжает дело отца и имеет звание Заслуженного артиста Украины.

Степан Гига с детьми
Степан Гига с детьми / фото: instagram.com, Степан Гига

Семья Степана Гиги на похоронах - кто посетил прощание

С 14 по 15 декабря во Львове проходило прощание со Степаном Гигой. Церковная служба состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, также со Степаном Гигой попрощались на площади Рынок. Похороны Степана Гиги посетила его жена Галина, а также дети певца.

Жена Степана Гиги на похоронах
Жена Степана Гиги на похоронах / скрин с видео
Сын Степана Гиги на прощании
Сын Степана Гиги на прощании / скрин с видео
Квитослава Гига - прощание со Степаном Гигой
Квитослава Гига - прощание со Степаном Гигой / скрин с видео

Семья Степана Гиги на похоронах - видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Степан Гига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:38Украина
Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:30Украина
"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Последние новости

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

10:55

Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

10:23

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

10:17

Александр Похилко, который известен нанесением убытков многим энергокомпаниям, возглавил "УРМ", которая управляет госпакетами облэнерго - СМИ

Реклама
10:10

Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчасВидео

10:10

Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

10:03

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

09:54

"Что у нее с лицом": жена путиниста Пескова сделала себе пластику

09:46

Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

09:16

Астрологи назвали знаки зодиака, которые доминируют в финансовой сфере в семье

09:08

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

09:00

Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

09:00

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоВидео

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:27

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

08:11

Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

08:10

РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

08:10

Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войнымнение

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

05:56

Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

05:02

Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

04:30

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Реклама
00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали своего разговора с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять