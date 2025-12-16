Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Степан Гига был женат дважды.

https://stars.glavred.info/chto-izvestno-o-zhenah-stepana-gigi-shkolnaya-lyubov-i-20-letniy-brak-10724531.html Ссылка скопирована

Степан Гига - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

Что известно о личной жизни Степана Гиги

Как выглядит жена Степана Гиги

Двенадцатого декабря стало известно о смерти известного певца Степана Гиги. Провести артиста в последний путь пришли родные и поклонники, в том числе и его жена. Главред расскажет, что известно о личной жизни маэстро.

Первая жена Степана Гиги - школьная любовь

Степан Гига был женат дважды. О его первой возлюбленной известно немного - лишь то, что они познакомились еще в школе. Именно она родила певцу дочь Квитославу, которая пошла по стопам отца и стала Заслуженной артисткой Украины. Певица выпускает сольные треки и воспитывает внука Степана Гиги - Даниэля.

видео дня

Квитослава Гига - дочь Степана Гиги / фото: instagram.com, Квитослава Гига

Вторая жена Степана Гиги - творческий тандем

Со второй женой артист сошелся на общей творческой почве. Галина работала администратором в Закарпатской филармонии, где Гига в 90-х годах несколько лет был солистом. Жена певца является профессиональной бандуристкой и директором студии GIGARecords.

Как выглядит жена Степана Гиги / скрин с видео

Несмотря на то, что Галина также является творческой личностью, она редко появлялась на публике вместе с мужем, который также не был сторонником участия в громких событиях шоу-бизнеса. В этом браке, который длился более 20 лет, родился сын Степан, который продолжает дело отца и имеет звание Заслуженного артиста Украины.

Степан Гига с детьми / фото: instagram.com, Степан Гига

Семья Степана Гиги на похоронах - кто посетил прощание

С 14 по 15 декабря во Львове проходило прощание со Степаном Гигой. Церковная служба состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, также со Степаном Гигой попрощались на площади Рынок. Похороны Степана Гиги посетила его жена Галина, а также дети певца.

Жена Степана Гиги на похоронах / скрин с видео

Сын Степана Гиги на прощании / скрин с видео

Квитослава Гига - прощание со Степаном Гигой / скрин с видео

Семья Степана Гиги на похоронах - видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред