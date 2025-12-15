Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артиста

Кристина Трохимчук
15 декабря 2025, 14:40обновлено 15 декабря, 16:16
749
Известного певца похоронят на Лычаковском кладбище.
Степан Гига
Степан Гига - похороны / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Во Львове проходит похорон Степана Гиги
  • Как происходит прощание с певцом

Сегодня, 15 декабря, во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Гроб с телом артиста прибыл в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла для последнего прощания.

Возле храма собрались родственники и поклонники маэстро. Артиста встречали пением церковного хора и звуками трембит.

видео дня
Гроб Степана Гиги встретили музыкой
Гроб Степана Гиги встретили музыкой трембит / скрин из видео

После того как траурная процессия с гробом Степана Гиги зашла в Гарнизонный храм, толпа присутствующих также направилась внутрь. Для почтения памяти певца присутствующие принесли с собой живые цветы.

Похорон Степана Гиги
Похорон Степана Гиги в Гарнизонном храме / скрин из видео

После церковной службы траурная процессия вышла на улицы Львова под аккомпанемент аплодисментов поклонников. Гроб с телом певца провезли центральными улицами города в сопровождении военного оркестра.

Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.

Новость дополняется...

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что близкий друг Степана Гиги, юморист Гриць Драпак, поделился информацией о песне, которую планировал выпустить артист. По словам Драпака, исполнитель активно работал над новым хитом. Команда Гиги уже сделала аранжировку, однако певец так и не успел записать песню.

Также известная украинская продюсерка Ирина Горовая разоткровенничалась о своей личной жизни. Звезда поделилась, что происходит между ней и рэпером OTOY. Ирина подчеркнула, что не любит делиться подробностями личной жизни, но не скрывает, что долгое время находится в счастливых отношениях.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Степан Гига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:29Война
В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:38Война
"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

14:01Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Последние новости

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

15:49

"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
15:44

Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

15:43

Ситуация может измениться:в Раде рассказали о событиях возле Покровска

15:38

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:22

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Реклама
15:02

Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

14:59

В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

14:59

Отключения света могут наделать вреда: какие приборы стоит выключать из розетки

14:40

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артистаВидео

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

13:58

Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

13:50

Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

13:44

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

Реклама
13:44

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:17

Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

12:55

В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

12:52

Андрей Матюха расширяет возможности детей через "Клуб Супергероев" актуально

12:49

Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известноВидео

12:46

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:40

Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

12:34

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

11:54

Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

11:52

В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

11:45

Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

11:41

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

11:17

"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

11:13

Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

11:01

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

10:57

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

10:52

Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

10:49

РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

Реклама
10:40

Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

10:20

"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

10:16

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:12

Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

09:59

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

09:43

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

09:27

"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

09:22

"Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

09:19

В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять