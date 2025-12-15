Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артиста

Вы узнаете:
- Во Львове проходит похорон Степана Гиги
- Как происходит прощание с певцом
Сегодня, 15 декабря, во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Гроб с телом артиста прибыл в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла для последнего прощания.
Возле храма собрались родственники и поклонники маэстро. Артиста встречали пением церковного хора и звуками трембит.
После того как траурная процессия с гробом Степана Гиги зашла в Гарнизонный храм, толпа присутствующих также направилась внутрь. Для почтения памяти певца присутствующие принесли с собой живые цветы.
После церковной службы траурная процессия вышла на улицы Львова под аккомпанемент аплодисментов поклонников. Гроб с телом певца провезли центральными улицами города в сопровождении военного оркестра.
Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.
Новость дополняется...
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что близкий друг Степана Гиги, юморист Гриць Драпак, поделился информацией о песне, которую планировал выпустить артист. По словам Драпака, исполнитель активно работал над новым хитом. Команда Гиги уже сделала аранжировку, однако певец так и не успел записать песню.
Также известная украинская продюсерка Ирина Горовая разоткровенничалась о своей личной жизни. Звезда поделилась, что происходит между ней и рэпером OTOY. Ирина подчеркнула, что не любит делиться подробностями личной жизни, но не скрывает, что долгое время находится в счастливых отношениях.
Вас может заинтересовать:
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
