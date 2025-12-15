Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артиста

Известного певца похоронят на Лычаковском кладбище.

https://stars.glavred.info/stepana-gigu-provozhayut-v-posledniy-put-kak-prohodit-pohoron-artista-10724276.html Ссылка скопирована

Степан Гига - похороны / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига, скрин из видео

Вы узнаете:

Во Львове проходит похорон Степана Гиги

Как происходит прощание с певцом

Сегодня, 15 декабря, во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Гроб с телом артиста прибыл в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла для последнего прощания.

Возле храма собрались родственники и поклонники маэстро. Артиста встречали пением церковного хора и звуками трембит.

видео дня

Гроб Степана Гиги встретили музыкой трембит / скрин из видео

После того как траурная процессия с гробом Степана Гиги зашла в Гарнизонный храм, толпа присутствующих также направилась внутрь. Для почтения памяти певца присутствующие принесли с собой живые цветы.

Похорон Степана Гиги в Гарнизонном храме / скрин из видео

После церковной службы траурная процессия вышла на улицы Львова под аккомпанемент аплодисментов поклонников. Гроб с телом певца провезли центральными улицами города в сопровождении военного оркестра.

Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.

Новость дополняется...

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что близкий друг Степана Гиги, юморист Гриць Драпак, поделился информацией о песне, которую планировал выпустить артист. По словам Драпака, исполнитель активно работал над новым хитом. Команда Гиги уже сделала аранжировку, однако певец так и не успел записать песню.

Также известная украинская продюсерка Ирина Горовая разоткровенничалась о своей личной жизни. Звезда поделилась, что происходит между ней и рэпером OTOY. Ирина подчеркнула, что не любит делиться подробностями личной жизни, но не скрывает, что долгое время находится в счастливых отношениях.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред