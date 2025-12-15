"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

Ирина Горовая ответила на предположения поклонников.

https://stars.glavred.info/mladshe-moey-docheri-gorovaya-zagovorila-o-svoih-otnosheniyah-10724267.html Ссылка скопирована

Ирина Горовая про отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Вы узнаете:

Ирина Горовая рассказала о личной жизни

Какие отношения ее связывают с репером OTOY

Известная украинская продюсерка Ирина Горовая разоткровенничалась о своей личной жизни. В эфире передачи "Ранок у великому місті" звезда поделилась, есть ли у нее отношения и что происходит между ней и рэпером OTOY.

Продюсерка удивилась сплетням о том, что ее связывают любовные отношения с артистом, и отметила, что у них слишком большая разница в возрасте. Тем не менее Горовая призналась в любви к своему подопечному.

видео дня

Ирина Горовая - отношения с OTOY / фото: instagram.com, Ирина Горовая

"Господи, ну нет! Он моложе моей дочери! Просто, когда работаешь с артистом, ты в него, как в сущность, влюбляешься. Это так же, как сказать, что я сплю с Надей Дорофеевой. Но OTOY я люблю! Люблю как артиста исключительно!", — заверила знаменитость.

Ирина подчеркнула, что не любит делиться подробностями личной жизни, но не скрывает, что долгое время находится в счастливых отношениях. Продюсерка не раскрывает имени своего избранника.

"Я так не люблю на эту тему говорить, но отношения есть", — загадочно сказала Горовая.

Ирина Горовая - дети / фото: instagram.com, Ирина Горовая

Ирина Горовая — личная жизнь

Продюсерка Ирина Горовая уже дважды была замужем. Впервые она вышла замуж в юном возрасте, в этом союзе родилась ее старшая дочь Наталья. Вторым супругом Ирины стал известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап). В браке, который продлился до 2014 года, родился сын Андрей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Его близкий друг, юморист Гриць Драпак, поделился информацией о песне, которую планировал выпустить артист незадолго до кончины.

Также известная актриса Наталка Денисенко и манекенщик Юрий Савранский публично подтвердили свои отношения. Актриса решила эмоционально ответить тем, кто обсуждал ее личную жизнь после интервью Маше Ефросининой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Горовая Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.

С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред