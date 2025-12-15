Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко ответила на публичную критику
- Как отреагировал Юрий Савранский
Известная актриса Наталка Денисенко и манекенщик Юрий Савранский публично подтвердили свои отношения. Под постом артистки в Instagram партнеры признались друг другу в любви.
Денисенко и Савранского давно подозревали в романе. Пара начала появляться вместе на разных мероприятиях и в соцсетях. Недавно Наталка столкнулась со шквалом критики от своих звездных коллег, в том числе от Ксении Мишиной, которая публично поддержала ее бывшего мужа Андрея Фединчика. Актриса решила эмоционально ответить тем, кто обсуждал ее личную жизнь после интервью Маше Ефросининой.
"Выдерживайте мою судьбу! Я ничего вам не должна. Мою жизнь я имею право проживать именно так, как я считаю нужным! А у вас есть свои 24 часа в сутки, то проживайте их. Следует осознать, что ваши слова — это то, что вырывается изнутри вас! Ко мне это не имеет никакого отношения. Я выбираю не реагировать на это. Ситуация может искажаться, когда ты смотришь под разным углом. У меня есть своя правда, своя честность перед своей душой. Все в нашем мире — зеркало! Я больше никогда и никому не разрешу себя обижать и обливать грязью!", — высказалась Денисенко.
Манекенщик решил поддержать свою возлюбленную и оставил комментарий под постом актрисы. Он признался ей в любви, а Наталка ответила взаимностью. Таким образом пара наконец официально подтвердила свои отношения.
"Все будет хорошо! Люблю тебя", — заявил Савранский.
"И я тебя люблю", — написала Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
