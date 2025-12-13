Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсе

Представительница Украины София Нерсесян стала серебряным призером Детского Евровидения-2025.

Какое место заняла Украина на Детском Евровидении-2025 / коллаж: Главред, скрин с видео

Вы узнаете:

Состоялся финал Детского Евровидения-2025

Какое место заняла Украина

Сегодня, 13 декабря, в Тбилиси состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка". По результатам голосования, она заняла второе место.

В финале конкурса представительница Украины выступила с песней, которая отличалась среди других участников энергией танцевального ритма и сильной лирической частью. Серебряный результат Софии удалось получить благодаря зрителям - после голосования национальных жюри Украина занимала шестую позицию.

Детское Евровидение-2025 - Украина / скрин с видео

Результат Софии Нерсесян стал одним из лучших за историю Украины на конкурсе - в 2024 году третье место занял Артем Котенко с песней "HEAR ME NOW", а до этого в тройку попадали участники в 2008, 2012 и 2013 годах.

Реакция делегации Украины на 2 место в Детском Евровидении / скрин с видео

Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции Lou Deleuze с песней "Ce Monde".

Кто победил на Детском Евровидении-2025 / скрин с видео

Смотрите видео выступления представительницы Украины Софии Нерсесян на Детском Евровидении:

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины София Нерсесян вышла на сцену Детского Евровидения под номером шесть, сразу после фаворита еврофанов - Альберта Арменякана. Несмотря на мощную конкуренцию, выступление Софии уверенно прозвучало на конкурсе.

Также в этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только сама Грузия, которая принимает конкурс. В частности, когда участница от Украины с нашим флагом появилась на сцене конкурса, зал взорвался овациями и криком.

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что исполнителями выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

