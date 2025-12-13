Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсе

Вы узнаете:
- Состоялся финал Детского Евровидения-2025
- Какое место заняла Украина
Сегодня, 13 декабря, в Тбилиси состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка". По результатам голосования, она заняла второе место.
В финале конкурса представительница Украины выступила с песней, которая отличалась среди других участников энергией танцевального ритма и сильной лирической частью. Серебряный результат Софии удалось получить благодаря зрителям - после голосования национальных жюри Украина занимала шестую позицию.
Результат Софии Нерсесян стал одним из лучших за историю Украины на конкурсе - в 2024 году третье место занял Артем Котенко с песней "HEAR ME NOW", а до этого в тройку попадали участники в 2008, 2012 и 2013 годах.
Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции Lou Deleuze с песней "Ce Monde".
Смотрите видео выступления представительницы Украины Софии Нерсесян на Детском Евровидении:
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что представительница Украины София Нерсесян вышла на сцену Детского Евровидения под номером шесть, сразу после фаворита еврофанов - Альберта Арменякана. Несмотря на мощную конкуренцию, выступление Софии уверенно прозвучало на конкурсе.
Также в этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только сама Грузия, которая принимает конкурс. В частности, когда участница от Украины с нашим флагом появилась на сцене конкурса, зал взорвался овациями и криком.
Вас может заинтересовать:
- Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдут похороны легендарного певца
- Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют Украине
- Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София Нерсесян
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что исполнителями выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред