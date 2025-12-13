Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София Нерсесян

Вы узнаете:
- Как Украина выступила в финале Детского Евровидения-2025
- Что София Нерсесян сказала после выступления
Сегодня, 13 декабря, в Тбилиси проходит финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка".
Представительница Украины вышла на сцену под номером шесть, сразу после фаворита еврофанов — Альберта Арменякана. Несмотря на мощную конкуренцию, выступление Софии уверенно прозвучало на конкурсе.
Песня "Мотанка", слова и мелодию к которой написала украинская певица Светлана Тарабарова, соединила в себе энергию танцевального ритма и сильную лирическую часть. 10-летняя артистка справилась не только с хореографией, но и с вокально сложным произведением, сорвав громкие овации зала.
Завершила свое выступление София словами благодарности фанатам Евровидения и своей родной стране.
"Спасибо, Украина!", — обратилась она к соотечественникам.
Напомним, ранее еврофаны в Тбилиси особенно поддержали представительницу Украины — когда София Нерсесян с нашим флагом появилась на сцене конкурса, зал взорвался овациями и криками поддержки.
Детское Евровидение 2025 Украина - смотрите видео:
Последние новости Детского Евровидения-2025
Ранее Главред сообщал, что сегодня, 13 декабря 2025 года в городе Тбилиси (Грузия) проходит финал международного детского конкурса Евровидение 2025. В этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только Грузия.
Также накануне эфира еврофаны определились со своими симпатиями и дали прогноз на платформе Eurovision World, какое место может занять украинская представительница. Согласно результатам опроса, София Нерсесян занимает третье место в рейтинге зрительских симпатий.
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
