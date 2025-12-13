Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют Украине

Перед началом финала Детского Евровидения-2025 еврофаны раскрыли свои симпатии.

София Нерсесян представляет Украину на Детском Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com, junioreurovisionofficial

Вы узнаете:

Сегодня состоится финал Детского Евровидения 2025

Какое место займет Украина

Сегодня, 13 декабря, состоится финал Детского Евровидения-2025. Украину на конкурсе представляет 10-летняя София Нерсесян из Киева — она выступит в финале под номером 6 с песней "Мотанка". Накануне эфира еврофаны определились со своими симпатиями и дали прогноз на платформе Eurovision World, какое место может занять украинская представительница.

Согласно результатам опроса, накануне финала Детского Евровидения София Нерсесян занимает третье место в рейтинге зрительских симпатий. Представительницу Украины обошли Albert из Армении, который набрал более 5 тысяч голосов, а также Марианна Клось из Польши — она обошла украинку менее чем на 300 голосов.

София Нерсесян занимает третье место по прогнозам еврофанов / фото: instagram.com, София Нерсесян

Топ-10 на Детском Евровидении 2025 по прогнозу распределился в таком порядке:

Армения

Польша

Украина

Испания

Франция

Грузия

Сан-Марино

Азербайджан

Северная Македония

Португалия

Топ песен Детского Евровидения-2025 / Eurovision World

Где смотреть Детское Евровидение-2025

В 18.00 на сайте Суспільне Культура начнется трансляция конкурса, комментировать финал будет Тимур Мирошниченко. Отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.

Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025

На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны. Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV после исполнения песен всех стран-участниц Евровидения.

