Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют Украине

Вы узнаете:
- Сегодня состоится финал Детского Евровидения 2025
- Какое место займет Украина
Сегодня, 13 декабря, состоится финал Детского Евровидения-2025. Украину на конкурсе представляет 10-летняя София Нерсесян из Киева — она выступит в финале под номером 6 с песней "Мотанка". Накануне эфира еврофаны определились со своими симпатиями и дали прогноз на платформе Eurovision World, какое место может занять украинская представительница.
Согласно результатам опроса, накануне финала Детского Евровидения София Нерсесян занимает третье место в рейтинге зрительских симпатий. Представительницу Украины обошли Albert из Армении, который набрал более 5 тысяч голосов, а также Марианна Клось из Польши — она обошла украинку менее чем на 300 голосов.
Топ-10 на Детском Евровидении 2025 по прогнозу распределился в таком порядке:
- Армения
- Польша
- Украина
- Испания
- Франция
- Грузия
- Сан-Марино
- Азербайджан
- Северная Македония
- Португалия
Где смотреть Детское Евровидение-2025
В 18.00 на сайте Суспільне Культура начнется трансляция конкурса, комментировать финал будет Тимур Мирошниченко. Отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.
Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025
На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны. Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV после исполнения песен всех стран-участниц Евровидения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, откровенно рассказала о состоянии своего здоровья. В личном Telegram-канале путинистка призналась, что у нее появился страх за детей.
Также украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в своих соцсетях эмоциональный пост, посвященный своей коллеге по проекту "Крепостная" Наталке Денисенко. Как предполагают поклонники, такая реакция Мишиной могла быть спровоцирована недавним интервью Денисенко Маше Ефросининой.
Вас может заинтересовать:
- "Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига
- "Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти
- Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред