"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

Олег Винник долгое время скрывал своего сына.

Олег Винник рассказал о взрослом сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Олег Винник заговорил о сыне

Что известно о его личной жизни

Украинский скандальный певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о жизни своего сына Юлиана.

Как признался Винник в интервью РБК-Украина, парень помогает отцу развивать карьеру.

Юлиану сейчас 21 год, родился он и учился в Берлине, парень знает украинский, российский и немецкий языки.

"В Берлине мой ребенок родился. Здесь в детский сад, школу, гимназию ходил. Сейчас в университете учится", - признался беглец.

Олег Винник / ua.depositphotos.com

Сейчас Юлиан учится в Берлинском техническом университете и помогает артисту с видео для соцсетей.

"Юлиан порой с нами снимает. У него очень оригинальные идеи есть. Как правило, он это монтирует, у него круто получается", - отметил Олег.

Юлиан водит автомобиль и находится в хороших отношениях с отцом, у него есть девушка, которая создала на балконе певца домашний сад.

"У меня на балконе есть помидоры, огурцы, паприка, чили. Я кайфую от этого. Ну не я это делал. Заработала моя, я надеюсь, будущая невестка. Открываю тайну", - добавил Винник.

Смотрите видео интервью Олега Винника:

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

