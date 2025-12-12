"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

Кратко:
Украинский скандальный певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, заявил, что в Украине нельзя запрещать разговаривать на русском языке.
В интервью для "РБК-Україна Life", которое записали в Германии, призвал желающих учить русский язык.
"Кто хочет – учите русский язык, открывайте свои частные школы. Или китайские, или английские. Это очень хорошо. Тем более у нас, в Украине, очень огромный процент, который разговаривал и разговаривает на русском языке. Это славяне, оно должно быть", – сказал певец.
Также он подчеркнул, что языковой вопрос – это наболевшая тема.
"Не может такого быть, чтобы, когда у нас огромная беда, мы брали язык за врага. Не язык на нас напал. Напала на нас другая нация – Россия. И даже не Россия, а это – собственники, которые есть Путин. Я имею в виду, "это" – власть", – заявил Винник.
Артист добавил, что в Германии он разговаривает на каком хочет языке.
Смотрите видео интервью Олега Винника:
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
