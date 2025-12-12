Алексей Суханов сделал публичное признание о второй свадьбе — что он сказал

Вы узнаете:
- Как Алексей Суханов относится к официальному браку
- Готов ли ведущий жениться
Известный украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, готов ли он решиться на второй официальный брак. В интервью Славе Демину он признался, что согласен пойти в ЗАГС при одном условии.
Суханов впервые женился на россиянке Ольге, их брак продлился 13 лет. Исходя из собственного опыта, Алексей считает, что официальная роспись вовсе не является гарантией счастливых отношений.
"Я считаю, что счастье заключается в других моментах, не в штампике, не в официальных каких-то бумажках. Человек, с которым я сейчас, не стремится к этому", — признался ведущий.
Знаменитость также отметил, что вступил в первый брак по настоянию супруги. И хотя он не видит особого смысла в официальной регистрации отношений, Алексей готов уступить, если этого захочет его партнер.
"Ради любви, ради чувства, благодарности – да. Я – принципиальный Козерог, и принцип мой состоит в том, чтобы уважать другого, потому что этот другой дарит мне свою жизнь, свои чувства...", — заявил Суханов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский певец Тарас Тополя высказался о личном отношении к скандальным артистам и их перспективах на родине. В разговоре сбыли упомянуты Светлана Лобода и Потап. По словам Тополи, он не стал бы проявлять активной враждебности к артистам-беглецам.
Также украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, дал интервью и решил пояснить, почему сказал фразу про "глоток свежего воздуха" из Германии. Артист также признался, что не ожидал такого потока хейта в ответ на свои слова.
Вас может заинтересовать:
- Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается
- "Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник
- "Я уже не такая, как раньше": Ирина Билык призналась, какого мужчину ищет
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред