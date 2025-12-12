Укр
Алексей Суханов сделал публичное признание о второй свадьбе — что он сказал

Кристина Трохимчук
12 декабря 2025, 09:58
Ведущий Алексей Суханов назвал свое условие для брака.
Алексей Суханов
Алексей Суханов - свадьба / коллаж: Главред, скрин из видео: youtube.com

Вы узнаете:

  • Как Алексей Суханов относится к официальному браку
  • Готов ли ведущий жениться

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, готов ли он решиться на второй официальный брак. В интервью Славе Демину он признался, что согласен пойти в ЗАГС при одном условии.

Суханов впервые женился на россиянке Ольге, их брак продлился 13 лет. Исходя из собственного опыта, Алексей считает, что официальная роспись вовсе не является гарантией счастливых отношений.

Алексей Суханов
Алексей Суханов - личная жизнь / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Я считаю, что счастье заключается в других моментах, не в штампике, не в официальных каких-то бумажках. Человек, с которым я сейчас, не стремится к этому", — признался ведущий.

Знаменитость также отметил, что вступил в первый брак по настоянию супруги. И хотя он не видит особого смысла в официальной регистрации отношений, Алексей готов уступить, если этого захочет его партнер.

Алексей Суханов
Алексей Суханов - отношения / instagram.com/suhanov.official

"Ради любви, ради чувства, благодарности – да. Я – принципиальный Козерог, и принцип мой состоит в том, чтобы уважать другого, потому что этот другой дарит мне свою жизнь, свои чувства...", — заявил Суханов.

Алексей Суханов
Алексей Суханов / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Тарас Тополя высказался о личном отношении к скандальным артистам и их перспективах на родине. В разговоре сбыли упомянуты Светлана Лобода и Потап. По словам Тополи, он не стал бы проявлять активной враждебности к артистам-беглецам.

Также украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, дал интервью и решил пояснить, почему сказал фразу про "глоток свежего воздуха" из Германии. Артист также признался, что не ожидал такого потока хейта в ответ на свои слова.

О персоне: Алексей Суханов

Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

