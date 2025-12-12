Алексей Суханов сделал публичное признание о второй свадьбе — что он сказал

Ведущий Алексей Суханов назвал свое условие для брака.

Алексей Суханов - свадьба / коллаж: Главред, скрин из видео: youtube.com

Как Алексей Суханов относится к официальному браку

Готов ли ведущий жениться

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, готов ли он решиться на второй официальный брак. В интервью Славе Демину он признался, что согласен пойти в ЗАГС при одном условии.

Суханов впервые женился на россиянке Ольге, их брак продлился 13 лет. Исходя из собственного опыта, Алексей считает, что официальная роспись вовсе не является гарантией счастливых отношений.

Алексей Суханов - личная жизнь / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Я считаю, что счастье заключается в других моментах, не в штампике, не в официальных каких-то бумажках. Человек, с которым я сейчас, не стремится к этому", — признался ведущий.

Знаменитость также отметил, что вступил в первый брак по настоянию супруги. И хотя он не видит особого смысла в официальной регистрации отношений, Алексей готов уступить, если этого захочет его партнер.

Алексей Суханов - отношения / instagram.com/suhanov.official

"Ради любви, ради чувства, благодарности – да. Я – принципиальный Козерог, и принцип мой состоит в том, чтобы уважать другого, потому что этот другой дарит мне свою жизнь, свои чувства...", — заявил Суханов.

Алексей Суханов / инфографика: Главред

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

