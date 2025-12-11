"Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник

Кратко:
- Даша Кацурина призналась, что у нее есть тайный воздыхатель
- Мужчина красиво ухаживает за ней
Летом 2025 года в Сети стали появляться первые слухи о том, что украинский музыкант Владимир Дантес и бизнесвумен Даша Кацурина расстались - пара жила вместе около трех лет после того, как развелась с предыдущими партнерами. Никаких публичных заявлений по этому поводу Даша и Вова не делали, однако недавно Кацурина косвенно подтвердила разрыв.
Теперь же бизнесвумен заявила о появлении у нее тайного поклонника. В своем блоге в Instagram он похвасталась романтическим поступком от мужчины.
"Боже, мне 30 лет, и мне впервые в жизни отправил букет незнакомец. Еще и такой красивый! Вау, как приятно! Спасибо", - написала Даша, и показала роскошные цветы в машине.
О персоне: Даша Кацурина
Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.
