"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

Тарас Тополя ответил, как относится к Потапу и Светлане Лободе.

https://stars.glavred.info/vsem-podam-ruki-topolya-neozhidanno-vyskazalsya-pro-artistov-beglecov-10722977.html Ссылка скопирована

Тарас Тополя - отношение к Потапу и Светлане Лободе / коллаж: Главред, скрин из видео: YouTube, instagram.com

Вы узнаете:

Тарас Тополя рассказал про свое отношение к скандальным артистам

Что он думает про Потапа и Светлану Лободу

Украинский певец Тарас Тополя высказался о личном отношении к скандальным артистам и их перспективах на родине. В разговоре с Радио Люкс были упомянуты Светлана Лобода и Потап.

По словам Тополи, он не стал бы проявлять активной враждебности к артистам-беглецам. Он заверил, что у каждого есть свои скелеты в шкафу, и осуждать людей публично он не спешит.

видео дня

Тарас Тополя про Потапа / скрин из видео YouTube

"И всем подам руки. Одно дело мое отношение к определенным персонам, а второе - какой-то этикет, воспитание мое. Я не прошел путь в их обуви, а они не прошли мой. И я такой же человек со своими скелетами в шкафах, с темными сторонами... Никто не идеален. И это там выкручиваться как-то. Я не судья. Если мы говорим именно о шоу-бизнесе, мне может масса чего не нравиться, я могу многое осуждать на кухне где-то в разговорах или еще что-то, но чтобы не поздороваться с человеком, то нет", — сказал Тарас.

Также фронтмен группы "Антитіла" отреагировал на слухи о том, что Светлана Лобода готовится дать концерты в Украине. Он заявил, что не знает, насколько успешной будет ее попытка, но украинские артисты должны дать достойную альтернативу русскоязычной музыке.

Тарас Тополя про Светлану Лободу / скрин из видео YouTube

"Мне лично это не норм, но у людей свои вкусы, предпочтения, своя какая-то логика. Я не осуждаю это. Просто констатирую факт: к сожалению, пока что много русскоязычного контента до сих пор потребляется украинцами. Задача украинских артистов - давать альтернативу и делать качественный украиноязычный контент, чтобы наступил какой-то день, когда мы вообще бы эти темы даже не поднимали", — подытожил Тополя.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, дал интервью и решил пояснить, почему сказал фразу про "глоток свежего воздуха" из Германии.

Также украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками важным достижением дочери. Ранее Наталия рассказывала, что ее дочь обожает футбол и активно совершенствуется в этом виде спорта. Как оказалось, девочка начинает достигать высот.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред