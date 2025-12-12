Укр
"Я уже не такая, как раньше": Ирина Билык призналась, какого мужчину ищет

Анна Подгорная
12 декабря 2025, 02:00
Билык раскрыла свои главные критерии.
Ирина Билык
Ирина Билык сейчас - певица раскрыла свои взгляды на мужчин / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

  • Ирина Билык высказалась о мужчинах
  • Артистка призналась, кого видит рядом с собой

Украинская певица Ирина Билык встречала свое 55-летие на сцене, и 2025-ый год провожать планирует там же. И, как говорит звезда, надеется, что не одна.

В беседе с Наше Радіо Билык рассказала, какого мужчину пригласила бы к себе на сцену. Идеальный кандидат певицы - харизматичный, уверенный в себе мужчина за сорок.

"Я приглашу на сцену самого активного и мы вместе споем и сфотографируемся. Это будет подарком на Новый год моим поклонникам. Не знаю пока, где я буду. Поэтому если выйдет молодой красивый. Или не очень молодой, я уже готова. Я уже не такая, как раньше. Я уже не перебираю. Если будет классный мужчина за 40, я его с удовольствием поставлю рядом", - поделилась размышлениями Ирина Билык.

Ирина Билык
Ирина Билык сейчас - певица раскрыла свои взгляды на мужчин / фото: instagram.com/nasheradioua

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

