"Я уже не такая, как раньше": Ирина Билык призналась, какого мужчину ищет

Ирина Билык сейчас - певица раскрыла свои взгляды на мужчин / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Ирина Билык высказалась о мужчинах

Артистка призналась, кого видит рядом с собой

Украинская певица Ирина Билык встречала свое 55-летие на сцене, и 2025-ый год провожать планирует там же. И, как говорит звезда, надеется, что не одна.

В беседе с Наше Радіо Билык рассказала, какого мужчину пригласила бы к себе на сцену. Идеальный кандидат певицы - харизматичный, уверенный в себе мужчина за сорок.

"Я приглашу на сцену самого активного и мы вместе споем и сфотографируемся. Это будет подарком на Новый год моим поклонникам. Не знаю пока, где я буду. Поэтому если выйдет молодой красивый. Или не очень молодой, я уже готова. Я уже не такая, как раньше. Я уже не перебираю. Если будет классный мужчина за 40, я его с удовольствием поставлю рядом", - поделилась размышлениями Ирина Билык.

Ирина Билык сейчас - певица раскрыла свои взгляды на мужчин / фото: instagram.com/nasheradioua

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

