Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

Кратко:
- Что сказали пиарщики Гросу
- Что известно о беременности Гросу
В сети распространилась информация о том, что украинская певица Алина Гросу беременна своим первым ребенком.
Об этом Главред писал накануне. Редакция также делилась фотографиями артистки, которые "слили" украинскому блогеру, тайком сфотографировав певицу в супермаркете.
Телеканал 24 обратился за официальным комментарием к пиар-менеджеру артистки. "Официально ничего на этот счет не комментируем", – заявили в команде Гросу.
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
