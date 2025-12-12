Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

Официальные представители прокомментировали состояние Алины Гросу.

Алину Гросу заподозрили в беременности / Коллаж Главред, фото Instagram/alina_grosu

В сети распространилась информация о том, что украинская певица Алина Гросу беременна своим первым ребенком.

Об этом Главред писал накануне. Редакция также делилась фотографиями артистки, которые "слили" украинскому блогеру, тайком сфотографировав певицу в супермаркете.

Гросу засняли с животом / Фото Беспалова

Телеканал 24 обратился за официальным комментарием к пиар-менеджеру артистки. "Официально ничего на этот счет не комментируем", – заявили в команде Гросу.

Алину Гросу заподозрили в беременности / Фото Instagram/alina_grosu

Алину Гросу заподозрили в беременности / Фото Instagram/alina_grosu

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

