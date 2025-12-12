Укр
"Месяц назад был в Брюсселе": Мозговая раскрыла, где сейчас ее муж Аксельрод

Кристина Трохимчук
12 декабря 2025, 11:41
Девид Аксельрод продолжает защищать Украину.
Елена Мозговая
Елена Мозговая про службу Дэвида Аксельрода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

  • Где служит Дэвид Аксельрод
  • Что про службу мужа думает Елена Мозговая

Украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о том, какой путь по защите родины проделал ее муж Дэвид Аксельрод во время полномасштабного вторжения. В Instagram звезда поделилась, где сейчас служит ее супруг.

По словам Мозговой, Аксельрод начал защищать Украину в рядах территориальной обороны, а позже перешел в Нацгвардию. Несмотря на проблемы со здоровьем и перенесенные операции, он не отступал от своего решения.

Дэвид Аксельрод пропал с радаров СМИ
Дэвид Аксельрод служит в Нацгвардии / фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

"В ТрО с первого дня полномасштабного вторжения в Нацгвардию с перерывами на операции, реабилитации и без перерыва в волонтерстве с 2014. Спасибо тебе, любимый Дэвид Аксельрод, что могу тобой гордиться", — написала Елена.

Также знаменитость отметила, что у ее мужа была возможность остаться за границей, и некоторые знакомые удивлялись тому, что Дэвид не захотел ей воспользоваться и вернулся в Украину.

"А еще странно было слышать от многих за последние дни: "Он же месяц назад был в Брюсселе, мог бы и остаться там, а не мобилизоваться", — намекнула Мозговая.

Дэвид Аксельрод — служба в ТрО

Муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод служил в территориальной обороне с первых дней полномасштабного вторжения. В 2022 году он получил серьезную травму колена, перенес две операции и проходил длительную реабилитацию.

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

