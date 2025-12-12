Влад Яма кардинально сменил имидж и показался в Киеве с семьей

Влад Яма показал, как прошел праздник его сына в США.

Влад Яма продолжает жить в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Влад Яма показал свою семью

Как вырос его сын

Украинский хореограф и танцор Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, поделился с поклонниками, как у него прошел семейный праздник.

На своей странице в соцсетях хореограф рассказал, что его сыну Леону исполнилось десять лет.

Беглец опубликовал серию снимков, на которых он запечатлен с сыном и женой Лилианой. Кстати, на свежем фото Яма предстал без бороды и усов.

Влад Яма с сыном / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Также были кадры, на которых семья позировала в родном Киеве.

Влад Яма с семьей / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

"Мы любим тебя, спасибо, что изменил наши жизни", — написал Влад.

Сын Влада Ямы / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.

Влад Яма / инфографика: Главред

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

