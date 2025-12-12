Влад Яма кардинально сменил имидж и показался в Киеве с семьей

Кратко:
- Влад Яма показал свою семью
- Как вырос его сын
Украинский хореограф и танцор Влад Яма, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, поделился с поклонниками, как у него прошел семейный праздник.
На своей странице в соцсетях хореограф рассказал, что его сыну Леону исполнилось десять лет.
Беглец опубликовал серию снимков, на которых он запечатлен с сыном и женой Лилианой. Кстати, на свежем фото Яма предстал без бороды и усов.
Также были кадры, на которых семья позировала в родном Киеве.
"Мы любим тебя, спасибо, что изменил наши жизни", — написал Влад.
Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинский известный актер, спортсмен и командир военного взвода Иван Кононенко погиб на фронте в 42 года. Почти год знаменитость считали пропавшим без вести. Печальную новость сообщила сестра Ивана и отметила, что он погиб на Курском направлении.
А также певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился фотографиями со старта нового тура. На своей странице в соцсетях беглец опубликовал серию снимков со своей женой Таюне, которая также живет за границей и очень изменилась внешне.
Вас может заинтересовать:
- "Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез
- Предательница Ани Лорак показала взрослую дочку-копию на фоне своего дома
- "Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред