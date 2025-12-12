Победитель Евровидения решил вернуть свой кубок: что случилось

Кратко:
- Что говорит Немо
- Почему он решил вернуть кубок
Победитель песенного международного конкурса Евровидение 2024, Немо, заявил, что возвращает свой трофей в знак протеста против дальнейшего участия Израиля в мероприятии.
Об этом певец заявила на своей странице в Instagram. Так, 26-летний швейцарский певец сказал, что существует "явный конфликт" между участием Израиля в конкурсе и идеалами "единства, инклюзивности и достоинства", которые, по словам организаторов, он отстаивает.
"Я всегда буду благодарен сообществу Евровидения, фанатам, которые голосовали, артистам, с которыми я делил сцену, и опыту, который сформировал меня как личность и музыканта. Это решение продиктовано заботой о ценностях, которые обещает Евровидение, а не неприятием людей, которые делают его особенным. Музыка по-прежнему объединяет нас. Это убеждение не изменилось", - написал артист.
Мартин Грин, директор конкурса песни Евровидение, заявил, что Евровидение "огорчено" этим решением и уважает точку зрения Немо. Присутствие Израиля на Евровидении стало все более напряженным фактором из-за войны в Газе и споров вокруг голосования во время мероприятия в этом году.
Пять стран — Исландия, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды — объявили о бойкоте мероприятия в следующем году, поскольку Израилю разрешили участвовать.
Отметим, как сообщал Главред, 4 декабря, некоторые страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026".
Также накануне стало известно о том, что еще одна страна решила, что не будет выставлять свою кандидатуру на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2026".
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
