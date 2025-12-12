Победитель Евровидения решил вернуть свой кубок: что случилось

Победитель Евровидения 2024 Немо сообщил, что возвращает свой кубок из-за участия одной из стран.

https://stars.glavred.info/pobediteli-evrovideniya-reshili-vernut-svoy-kubok-chto-sluchilos-10723463.html Ссылка скопирована

Nemo считает, что кубку не место на его полке наград/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Nemo

Кратко:

Что говорит Немо

Почему он решил вернуть кубок

Победитель песенного международного конкурса Евровидение 2024, Немо, заявил, что возвращает свой трофей в знак протеста против дальнейшего участия Израиля в мероприятии.

Об этом певец заявила на своей странице в Instagram. Так, 26-летний швейцарский певец сказал, что существует "явный конфликт" между участием Израиля в конкурсе и идеалами "единства, инклюзивности и достоинства", которые, по словам организаторов, он отстаивает.

видео дня

"Я всегда буду благодарен сообществу Евровидения, фанатам, которые голосовали, артистам, с которыми я делил сцену, и опыту, который сформировал меня как личность и музыканта. Это решение продиктовано заботой о ценностях, которые обещает Евровидение, а не неприятием людей, которые делают его особенным. Музыка по-прежнему объединяет нас. Это убеждение не изменилось", - написал артист.

Мартин Грин, директор конкурса песни Евровидение, заявил, что Евровидение "огорчено" этим решением и уважает точку зрения Немо. Присутствие Израиля на Евровидении стало все более напряженным фактором из-за войны в Газе и споров вокруг голосования во время мероприятия в этом году.

Nemo возвращает кубок Евровидения/ фото: instagram.com, Nemo

Пять стран — Исландия, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды — объявили о бойкоте мероприятия в следующем году, поскольку Израилю разрешили участвовать.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, 4 декабря, некоторые страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026".

Также накануне стало известно о том, что еще одна страна решила, что не будет выставлять свою кандидатуру на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2026".

Вас также может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред