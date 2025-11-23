Укр
Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

Анна Подгорная
23 ноября 2025, 17:35
У Ямы особенные отношения с танцевальным проектом.
Влад Яма, Танцы со звездами
Танцы со звездами 2025 - Влад Яма высказался о проекте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/tanci1plus1

Вкратце:

  • В декабре анонсирован новый выпуск "Танцев со звездами"
  • Влад Яма прокомментировал будущий эфир

Телеканал 1+1 Украина анонсировал еще один выпуск шоу "Танцы со звездами". Это будет благотворительный спецэфир, предназначенный для сбора средств на прицельную эвакуацию тяжело раненых украинских защитников с фронта, и их доставку до операционных. Последний раз на экраны "Танцы со звездами" выходили еще в 2021 году - восьмой сезон завершился победой актера Артура Логая.

В первом (2006) и третьем (2007) сезонах одним из участников был танцовщик Влад Яма. "Танцы" дали старт его медийной карьере - его стали приглашать на раличные шоу и проекты в качестве гостя, участника или ведущего. С 2017 по 2021 год Яма был одним из судей "Танцев".

После того, как в начале полномасштабной войны Влад Яма покинул Украину, танцор потерял свой звездный статус в нашей стране. Впрочем, это не мешает ему высказывать свое мнение о том, которые происходят сейчас.

На спецвыпуск "Танцев со звездами" Яма отреагировал неоднозначно. В Instagram он опубликовал свое фото с шоу с Натальей Могилевской и Тиной Кароль, и подписал: "Шо, опять?".

Влад Яма о Танцах со звездами
Танцы со звездами 2025 - Влад Яма высказался о проекте / фото: instagram.com/vladyama_official

Ранее Главред рассказывал, что Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне - бывший главнокомандующий ВСУ оказался большим фанатом творчества певицы.

Также звезда шоу "Зважені та щасливі", украинская фитнес-тренер Анита Луценко намекнула на разрыв отношений с Александром Лозовцовым.

О персоне: Влад Яма

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

