Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина

Наталья Могилевская проводит время с семьей.

Наталья Могилевская решила отдохнуть / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская отправилась в отпуск за границу

Где она сейчас находится

Украинская известная певица Наталья Могилевская с детьми и мужем Валентином уехали в отпуск за границу.

На своей странице в соцсетях артистка рассказала, куда она отправилась.

"Едем с семьей в отпуск. Хочу детям показать мир", – отметила Могилевская.

Затем певица поделилась, что они всей семьей добрались до Варшавы.

Наталья Могилевская отправилась в отпуск / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Отметим, еще в ноябре Наталья рассказывала, что в начале 2026 года собирается отправиться на отдых за границу. Она делилась, что сначала они поедут в Польшу и это первая поездка артистки за границу во время полномасштабной войны в Украине.

"Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука, и мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с его дочкой от первого брака", – отмечала Могилевская.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Также она делилась, то внука ее мужа зовут Яковом.

"Невероятный и прекрасный Яшка, который такого же возраста, как и наша Сонька", – рассказывала певица.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

