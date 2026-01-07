Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина

Вы узнаете:
Украинская известная певица Наталья Могилевская с детьми и мужем Валентином уехали в отпуск за границу.
На своей странице в соцсетях артистка рассказала, куда она отправилась.
"Едем с семьей в отпуск. Хочу детям показать мир", – отметила Могилевская.
Затем певица поделилась, что они всей семьей добрались до Варшавы.
Отметим, еще в ноябре Наталья рассказывала, что в начале 2026 года собирается отправиться на отдых за границу. Она делилась, что сначала они поедут в Польшу и это первая поездка артистки за границу во время полномасштабной войны в Украине.
"Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука, и мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с его дочкой от первого брака", – отмечала Могилевская.
Также она делилась, то внука ее мужа зовут Яковом.
"Невероятный и прекрасный Яшка, который такого же возраста, как и наша Сонька", – рассказывала певица.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
