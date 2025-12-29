"Сегодня прилетело": Могилевская сообщила об опасности для дочери

Удар РФ пришелся рядом с детским садиком дочери Могилевской.

Наталья Могилевская с дочкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

РФ совершила удар рядом с детским садиком

Как отреагировала Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, что армия РФ совершила удар близко з детскому саду, который посещает ее младшая дочь. Артистка эмоционально отреагировала в Instagram на прилет рядом с местом, где постоянно бывает София.

По словам звезды, ей было очень сложно смотреть без слез на детскую площадку, где играет ее девочка. Могилевская с облегчением сообщила, что атака произошла в выходной день, когда София находилась дома.

Наталья Могилевская - семья / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Сегодня прилетело возле садика моей Сони. И благодаря тому, что сегодня выходной, ее там не было. Со слезами на глазах я смотрю на всех видео на ее детскую площадку", — поделилась Наталья.

Несмотря на произошедшее, певица старается сохранять оптимизм. Она отметила, что в тяжелые времена стоит сохранять веру в лучшее, которая обязательно придаст сил.

Наталья Могилевская - дети / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Мир часто проверяет нас на прочность. Но даже в самые сложные дни всегда есть место для надежды. Там, где она есть - возвращаются крылья, надежда и вера в то, что все будет хорошо!", — сказала поклонникам Могилевская.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

