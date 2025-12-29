"Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"

Вы узнаете:
- Могилевская заговорила о своем участие в "Танцах"
- Как Горбунов пошутил о Владе Яме
Вчера, 29 декабря, прошел спецвыпуск "Танцев со звездами" на 1+1 Украина, который имел благотворительную миссию.
Последней выступила певица KOLA в паре с хореографом Сергеем Ефремовым и вызвали восторг не только в зала, но и в судей. Пара получила заветные 40 баллов за исполнение танго.
Когда судья шоу Наталья Могилевская комментировала выступление, вспомнила слова Екатерины Кухар: "Не смотри так на партнера, а то сбежит".
"Так и случилось", - сказал ведущий шоу Юрий Горбунов, имея в виду беглеца Влада Яму, с которым танцевала Могилевская.
Напомним, Влад Яма уехал из Украины еще в начале полномасштабной войны в Украине в США вместе с женой и сыном. Кстати, хореограф частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
Смотрите выступление певицы KOLA:
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
