"Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"

Влада Яму вспомнили не в лучшем свете.

Наталья Могилевская вспомнила о прошлом партнере / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская, Влад Яма

Могилевская заговорила о своем участие в "Танцах"

Как Горбунов пошутил о Владе Яме

Вчера, 29 декабря, прошел спецвыпуск "Танцев со звездами" на 1+1 Украина, который имел благотворительную миссию.

Последней выступила певица KOLA в паре с хореографом Сергеем Ефремовым и вызвали восторг не только в зала, но и в судей. Пара получила заветные 40 баллов за исполнение танго.

Когда судья шоу Наталья Могилевская комментировала выступление, вспомнила слова Екатерины Кухар: "Не смотри так на партнера, а то сбежит".

"Так и случилось", - сказал ведущий шоу Юрий Горбунов, имея в виду беглеца Влада Яму, с которым танцевала Могилевская.

Напомним, Влад Яма уехал из Украины еще в начале полномасштабной войны в Украине в США вместе с женой и сыном. Кстати, хореограф частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.

Смотрите выступление певицы KOLA:

Выступление певицы KOLA / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Влад Яма / инфографика: Главред

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

