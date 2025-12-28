Екатерина Кухар разнесла выступление Квитковой на "Танцах" - причина

Даша Квиткова выступила в чувственном наряде.

Даша Квиткова станцевала фокстрот / коллаж: Гларед, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Даша Квиткова исполнила страстный танец

За что ее раскритиковали судьи

Украинская известная блогер Даша Квиткова станцевала на паркете спецвыпуска "Танцев со звездами" в паре с Женей Котом.

Как стало известно, пара станцевала невероятный фокстрот под песню Дмитрия Монатика "Сильно", а на паркете были лепестки роз.

Но не все суди похвалили выступление пары. Екатерина Кухар отметила, что ей не хватило страсти.

"Даша, действительно сильно красиво. Я так понимаю, мы увидели черновик вашей первой брачной ночи. Но то, что вирально в Instagram, не всегда работает на паркете. Настоящей страсти я не увидела, не увидела уверенных шагов. Аттитюды были не совсем доработаны", - сказала судья.

Дмитрий Дикусар также не оценил танец Даши и Жени на 10 баллов.

"Очень гармоничная пара, но все равно, Женя, хочется видеть больше страсти. Это единственный момент. Я все ждал больше фокстрота. Но если не считать, что это фокстрот, то ты мастер драматических номеров", - добавил хореограф.

Оценки для Квитковой и Кота: Наталья Могилевская – 9, Дмитрий Монатик – 10, Дмитрий Дикусар – 9, Екатерина Кухар – 9.

Смотрите видео выступления Даши Квитковой и Жени Кота:

Выступление Даши Квитковой и Жени Кота / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Даша Квиткова / инфографика: Главред

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

