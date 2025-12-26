Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Кратко:
- Оля Цибульская прокомментировала слухи о куме Дзидзьо
- Что о нем говорят
Кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом.
В комментарии для "Наодинці з Гламуром" Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.
"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - сказала Оля.
Напомним, поговаривают, что у певца родилась двойня, но сам Дзидзьо не раскрывает подробностей.
Личная жизнь Дзидзьо
Бывшая жена Дзидзьо – певица Slavia – в одном из интервью заговорила о личном артиста после их развода. И она уверенна, что певец пока холостяк.
"Сейчас на самом деле у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся. Он говорит: "Ну, там у меня такая кошка прибилась, такая она красивая". Потом фотку сделал с этим котом. Я говорю: "Ну а хозяйка есть у тебя там в доме?" Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", - сказала Slavia.
Смотрите видео интервью Оли Цибульской:
О персоне: Михаил Хома
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
