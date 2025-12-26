Укр
Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Элина Чигис
26 декабря 2025, 09:42
Уже давно ходят разговоры об отцовстве Дзидзьо.
Дзидзьо
Оля Цибульская рассказала о Дзидзьо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Кратко:

  • Оля Цибульская прокомментировала слухи о куме Дзидзьо
  • Что о нем говорят

Кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом.

В комментарии для "Наодинці з Гламуром" Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - сказала Оля.

Дзидзьо
Дзидзьо / фото: instagram.com, Дзидзьо

Напомним, поговаривают, что у певца родилась двойня, но сам Дзидзьо не раскрывает подробностей.

Личная жизнь Дзидзьо

Бывшая жена Дзидзьо – певица Slavia – в одном из интервью заговорила о личном артиста после их развода. И она уверенна, что певец пока холостяк.

"Сейчас на самом деле у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся. Он говорит: "Ну, там у меня такая кошка прибилась, такая она красивая". Потом фотку сделал с этим котом. Я говорю: "Ну а хозяйка есть у тебя там в доме?" Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", - сказала Slavia.

Смотрите видео интервью Оли Цибульской:

Дзидзьо
Дзидзьо / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная ведущая телеканала 1+1 Украина Наталья Островская рассказала, как неудачная косметологическая процедура наделала ей много хлопот. Подробностей знаменитость не рассказала, но призналась, что последствия останутся с ней на всю жизнь.

А также известная актриса Наталка Денисенко поделилась, какие у нее сложились отношения с партнером Антоном Нестеренко во время подготовки к спецвыпуску "Танцев со звездами".

О персоне: Михаил Хома

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

