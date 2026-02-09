"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

Кратко:
- Лилия Сандулеса дала новое интервью
- Что ей пришлось сделать ради карьеры Иво Бобула
Украинская известная певица и бывшая жена певца Иво Бобула – Лилия Сандулеса – рассказала, что ей пришлось пережить в браке с артистом.
Как рассказала певица в интервью Ростиславу Калцинскому, она была беременна от Бобула.
"Я была беременная. Это в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю: "Я беременна, Иво, что будем делать?" Говорит: "Ну мы только приехали, Лиля. Ну не надо". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", – поделилась артистка.
Также Сандулеса подчеркнула, что Иво думала только о карьере певца.
"Он хотел быть артистом. Зачем же он женился на мне? Я была беременна и, поверьте, хотела от мужчины, с которым живу, кого люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы ж только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет. Но мне очень больно. Но без него – как? Ну никак. Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил", – добавила Лилия.
Смотрите видео интервью Лилии Сандулесы:
О персоне: Иво Бобул
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
