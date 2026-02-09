"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

Monokate не удивлена результатами голосования.

Monokate знала, кто победит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate

Monokate высказалась о Нацотборе

Как она отнеслась к результатам голосования

Финалистка украинского Национального отбора на Евровидение-2026 певица Monokate отреагировала на победу LELÉKA.

Как рассказала знаменитость в соцсетях, с самого начала было понятно, что LELÉKA победит и другие финалисты также об этом догадывались.

"Поехала LELÉKA - все так, как все хотели. "Суспільне" хотело, люди хотели. Все нормально. Там было подключено очень много ресурсов, это было с самого начала понятно всем. Не знаю, чего все сейчас удивляются. Все понятно было с самого начала. Если умеете анализировать информацию, наблюдать, как включаются медиа, то там все понятно было. Чего у нас на нацотборе была такая атмосфера, почему мы все проводили прекрасно время - потому что все понятно было", - призналась певица.

Комментарий Monokate / фото: скрин instagram.com/unison.magazine/

Также Monokate высказалась о своем проигрыше в конкурсе и заверила, что даже рада такому повороту.

"Отставить хейт и панику. Хейтить других участников не надо, все молодцы! Все, кто мне пишет не расстраиваться, я не расстраиваюсь! Все идет по плану! Все сработало так, как оно должно было сработать. У меня были совсем другие планы, и я очень рада, что мне не надо их менять", - добавила певица.

LELÉKA / фото: instagram.com, LELÉKA

Monokate (Екатерина Павленко) / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

