"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

Кратко:
- Умер дирижер Владимир Спивак
- Что о нем известно
Народный артист Украины и выдающийся дирижер Владимир Спивак умер.
О смерти артиста стало известно из сообщения Ужгородского городского совета в соцсетях. Оказалось, Владимир умер 8 февраля, но пока не назвали причину смерти.
"С глубокой скорбью восприняли известие об уходе в вечность Владимира Спивака - народного артиста Украины, выдающегося дирижера, человека, чье творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Вечная память...", - говорится в сообщении.
Владимир Спивак - выдающийся украинский дирижер. С 1982 года до 2005 он был руководителем оркестра, а также военным дирижером в Вооруженных силах Украины. 2005 года Владимир Спивак инициировал создание духового оркестра при Закарпатской областной филармонии, художественным руководителем и дирижером которого стал. Кроме того, он преподавал в Ужгородском институте культуры и искусств.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, финалистка украинского Национального отбора на Евровидение-2026 певица Monokate отреагировала на победу LELÉKA. Как рассказала знаменитость в соцсетях, с самого начала было понятно, что LELÉKA победит и другие финалисты также об этом догадывались.
А также заслуженная артистка Украины и знаменитость Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Омельчук умерла.
Вас может заинтересовать:
- "Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе
- Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери
- "Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред