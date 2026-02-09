"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

Знаменитому дирижеру было 67 лет.

https://stars.glavred.info/s-glubokoy-skorbyu-umer-zasluzhennyy-artist-ukrainy-10739204.html Ссылка скопирована

Владимир Спивак умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/uzhhorod.rada, pixabay.com/

Кратко:

Умер дирижер Владимир Спивак

Что о нем известно

Народный артист Украины и выдающийся дирижер Владимир Спивак умер.

О смерти артиста стало известно из сообщения Ужгородского городского совета в соцсетях. Оказалось, Владимир умер 8 февраля, но пока не назвали причину смерти.

видео дня

"С глубокой скорбью восприняли известие об уходе в вечность Владимира Спивака - народного артиста Украины, выдающегося дирижера, человека, чье творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Вечная память...", - говорится в сообщении.

Владимир Спивак - выдающийся украинский дирижер. С 1982 года до 2005 он был руководителем оркестра, а также военным дирижером в Вооруженных силах Украины. 2005 года Владимир Спивак инициировал создание духового оркестра при Закарпатской областной филармонии, художественным руководителем и дирижером которого стал. Кроме того, он преподавал в Ужгородском институте культуры и искусств.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, финалистка украинского Национального отбора на Евровидение-2026 певица Monokate отреагировала на победу LELÉKA. Как рассказала знаменитость в соцсетях, с самого начала было понятно, что LELÉKA победит и другие финалисты также об этом догадывались.

А также заслуженная артистка Украины и знаменитость Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Омельчук умерла.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред