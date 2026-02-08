Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

Украина уже выбрала своего представителя на Евровидение-2026.

LELÉKA имеет неплохие шансы на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Букмекеры прогнозируют Украине 5 место на Евровидении

Изменились ли ставки после финала Нацотбора

Вчера, 7 февраля, отгремел украинский Национальный отбор на Евровидение-2026 и в этом году нашу страну в Вене будет представлять певица LELÉKA.

По данным сайта Eurovisionworld, Украина продолжает находится на пятом месте по прогнозам букмекеров.

У LELÉKA есть 7% одержать победу на песенном конкурсе, хотя еще вчера было 6%.

Ставки букмекеров на победителя Евровидения-2026 / фото: скрин eurovisionworld.com/

Лидеры рейтинга: Израиль с коэффициентом 11%, Финляндия 11%, Греция 8% и Швеция 7%. Украина уже несколько раз меня свою позицию и до середины января была на третьем месте.

LELÉKA / фото: instagram.com/eurovision/

О чем песня LELÉKA "Ridnym"

В песне "Ridnym" соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.

"Это работа о внутреннем состоянии изменений, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают", - сообщало Суспільне.

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная певица и член жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурса. Во время эфира отбора Руслана призвала отправить участницу Lelѐka на песенный конкурс.

А также певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе-2026 с песней "Catharticus". Артистка покорила своим вокалом и ярким номером на сцене. Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

