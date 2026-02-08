Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

Кратко:
- Букмекеры прогнозируют Украине 5 место на Евровидении
- Изменились ли ставки после финала Нацотбора
Вчера, 7 февраля, отгремел украинский Национальный отбор на Евровидение-2026 и в этом году нашу страну в Вене будет представлять певица LELÉKA.
По данным сайта Eurovisionworld, Украина продолжает находится на пятом месте по прогнозам букмекеров.
У LELÉKA есть 7% одержать победу на песенном конкурсе, хотя еще вчера было 6%.
Лидеры рейтинга: Израиль с коэффициентом 11%, Финляндия 11%, Греция 8% и Швеция 7%. Украина уже несколько раз меня свою позицию и до середины января была на третьем месте.
О чем песня LELÉKA "Ridnym"
В песне "Ridnym" соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.
"Это работа о внутреннем состоянии изменений, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают", - сообщало Суспільне.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
