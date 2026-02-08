Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

Элина Чигис
8 февраля 2026, 10:04
115
Украина уже выбрала своего представителя на Евровидение-2026.
LELÉKA
LELÉKA имеет неплохие шансы на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Кратко:

  • Букмекеры прогнозируют Украине 5 место на Евровидении
  • Изменились ли ставки после финала Нацотбора

Вчера, 7 февраля, отгремел украинский Национальный отбор на Евровидение-2026 и в этом году нашу страну в Вене будет представлять певица LELÉKA.

По данным сайта Eurovisionworld, Украина продолжает находится на пятом месте по прогнозам букмекеров.

видео дня

У LELÉKA есть 7% одержать победу на песенном конкурсе, хотя еще вчера было 6%.

Ставки букмекеров на победителя Евровидения-2026
Ставки букмекеров на победителя Евровидения-2026 / фото: скрин eurovisionworld.com/

Лидеры рейтинга: Израиль с коэффициентом 11%, Финляндия 11%, Греция 8% и Швеция 7%. Украина уже несколько раз меня свою позицию и до середины января была на третьем месте.

LELÉKA
LELÉKA / фото: instagram.com/eurovision/

О чем песня LELÉKA "Ridnym"

В песне "Ridnym" соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.

"Это работа о внутреннем состоянии изменений, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают", - сообщало Суспільне.

Евровидение 2026
Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица и член жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурса. Во время эфира отбора Руслана призвала отправить участницу Lelѐka на песенный конкурс.

А также певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе-2026 с песней "Catharticus". Артистка покорила своим вокалом и ярким номером на сцене. Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:56Политика
"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

09:53Энергетика
Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

08:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Последние новости

11:01

Уникальное и неповторимое: какое украинское слово сбивает с толку переводчиков

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

10:04

Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

09:56

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:53

"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
09:16

Почему 9 февраля нельзя строить долгосрочные планы: какой церковный праздник

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на завтра 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

Реклама
08:55

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

08:54

Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зима 2026 станет переломной для этой войнымнение

08:07

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: чем украинцы удивляли мир

08:04

Проблемы со Starlink и непогода снижают активность оккупантов на севере - ВСУ

07:35

В США изменили тактику проведения переговоров по Украине - Associated Press

06:10

Иран неожиданно сделал предложение СШАмнение

06:03

Дружить ли с бывшими после развода: психолог назвала самые частые ошибки

05:32

Ужин из вермишели за считанные минуты: не рецепт, а просто находка

04:30

Три знака зодиака окутает магия чувств: для кого судьба готовит большую любовь

Реклама
03:43

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

03:11

"Не має" или "немає": секундный тест, чтобы проверить, как написать правильно

02:15

Космический монстр рядом: опасный астероид-гигант может протаранить Луну

07 февраля, суббота
23:21

Мужчина умер после избиения: военных из ТЦК задержали на Днепропетровщине

23:11

Кто такая LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении-2026Видео

22:44

О чем песня победительницы Нацотбора-2026: "Опоры исчезают"

22:39

Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

22:23

Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

21:53

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

21:47

Евровидение-2026: кто победил на Нацотборе и представит Украину на конкурсе в ВенеВидео

21:31

У Украины "не остается других вариантов": тревожный вариант завершения войны

21:19

Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявлениеВидео

21:14

"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициямиВидео

20:52

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

20:39

Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

20:37

Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на НацотбореВидео

20:35

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:25

Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

20:11

Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

20:08

"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

Реклама
19:56

Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сценеВидео

19:37

Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

19:36

Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоуВидео

19:34

Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

19:10

Переговоры с Россией: несколько важных изменений январямнение

19:07

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

18:37

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

18:34

Переговоры с США и РФ: Зеленский раскрыл главное условие завершения войны

18:09

Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

17:58

Блок АЭС автоматически отключился после атаки РФ: Зеленский указал на опасность

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия Ротару
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять