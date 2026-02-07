Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоу

Вы узнаете:
Первой на сцену финала Национального отбора на Евровидение-2026 вышла певица Valeriya Force, которая ранее строила свою карьеру в США. Она представила песню "Open Our Hearts". Как прошло выступление финалистки Нацотбора, расскажет Главред.
Valeriya Force исполнила англоязычный трек с небольшим куплетом на украинском языке, который воспевает силу нации через образ "дочери огня". В своей песне конкурсантка соединила поп-музыку с хоровым пением и рэпом, что придало композиции уникальное звучание.
Артистка появилась на сцене в черном платье с высоким воротником и поразила уверенным вокалом. Изюминкой выступления стала танцевальная часть, во время которой сцена была охвачена огнем.
"Песня призывает открывать сердца, сохранять достоинство, человечность и веру в себя, превращая личный голос в общую силу. Рэп-часть звучит как манифест современной женщины — свободной, уверенной и несгибаемой, а украинский фрагмент усиливает главный месседж: наша сила — в единстве, в свете, который мы несем вместе", — рассказала Valeriya Force про свою песню на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.
Смотрите видео выступления Valeriya Force на Национальном отборе на Евровидение-2026:
Ранее Главред сообщал, что 7 февраля Украина выберет певца, который и представит страну на международном конкурсе Евровидение. Ведущими в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Главным продюсером шоу стала победительница Евровидения, певица Джамала.
Также перед началом финала букмекеры сайта Eurovision World решили предугадать победителя Нацотбора. Безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus".
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
