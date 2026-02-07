Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоу

Valeriya Force открыла конкурсную часть Национального отбора на Евровидение 2026.

https://stars.glavred.info/ustroila-pozhar-na-nacotbore-na-evrovidenie-valeriya-force-moshchno-otkryla-shou-10738898.html Ссылка скопирована

Valeriya Force открыла Национальный отбор / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как выступила в финале Нацотбора Valeriya Force

О чем ее песня

Первой на сцену финала Национального отбора на Евровидение-2026 вышла певица Valeriya Force, которая ранее строила свою карьеру в США. Она представила песню "Open Our Hearts". Как прошло выступление финалистки Нацотбора, расскажет Главред.

Valeriya Force исполнила англоязычный трек с небольшим куплетом на украинском языке, который воспевает силу нации через образ "дочери огня". В своей песне конкурсантка соединила поп-музыку с хоровым пением и рэпом, что придало композиции уникальное звучание.

видео дня

Valeriya Force - начало выступления / скрин из видео

Артистка появилась на сцене в черном платье с высоким воротником и поразила уверенным вокалом. Изюминкой выступления стала танцевальная часть, во время которой сцена была охвачена огнем.

Valeriya Force - танцевальная часть в огне / скрин из видео

"Песня призывает открывать сердца, сохранять достоинство, человечность и веру в себя, превращая личный голос в общую силу. Рэп-часть звучит как манифест современной женщины — свободной, уверенной и несгибаемой, а украинский фрагмент усиливает главный месседж: наша сила — в единстве, в свете, который мы несем вместе", — рассказала Valeriya Force про свою песню на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.

Valeriya Force / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления Valeriya Force на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости Нацтбора на Евровидение-2026

Ранее Главред сообщал, что 7 февраля Украина выберет певца, который и представит страну на международном конкурсе Евровидение. Ведущими в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Главным продюсером шоу стала победительница Евровидения, певица Джамала.

Также перед началом финала букмекеры сайта Eurovision World решили предугадать победителя Нацотбора. Безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus".

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред