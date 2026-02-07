Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

Кратко:
- Певица Lelѐka удивила выступлением на Нацотборе
- Чем уникальна ее конкурсная песня
Украинская певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением.
Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно". А у ее конкурсной песни соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.
Артистка появилась на сцене в белом эффектном платье, дополнив его сдержанной прической и нежным макияжем.
Кстати, ранее Lelѐka работала актрисой в Молодом театре, а также училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и впоследствии получила магистерское образование по кинокомпозиции.
Смотрите видео выступления певицы Lelѐka:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известный певец Laud спел песню "Lightkeeper" на сцене украинского Национального отбора-2026. Артист уже не первый раз пытается попасть на песенный конкурс Евровидение, но пока ему не удавалось побеждать.
А также певец Khayat, которого считают одним из фаворитов на Национальном отборе на Евровидение-2026, спел свою конкурсную песню "Герци" в финале отбора.
Вас может заинтересовать:
- "Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской
- "Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди
- "Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред