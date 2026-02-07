Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

Певица Lelѐka заворожила своим голосом.

Lelѐka / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lelѐka

Кратко:

Певица Lelѐka удивила выступлением на Нацотборе

Чем уникальна ее конкурсная песня

Украинская певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением.

Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно". А у ее конкурсной песни соединены фолькджазовые элементы, артпоп и электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.

Образ певицы Lelѐka / фото: скрин видео

Артистка появилась на сцене в белом эффектном платье, дополнив его сдержанной прической и нежным макияжем.

Кстати, ранее Lelѐka работала актрисой в Молодом театре, а также училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и впоследствии получила магистерское образование по кинокомпозиции.

Смотрите видео выступления певицы Lelѐka:

Leleka / инфографика: Главред

