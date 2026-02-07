"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициями

ЩукаРиба продемонстрировали уникальное выступление на Национальном отборе на Евровидение-2026.

ЩукаРиба - Национальный отбор / скрин из видео

Вы узнаете:

Группа ЩукаРиба презентовали песню в фольк-стиле в финале Нацотбора

Как прошло их выступление

Группа ЩукаРиба дебютировала на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 с необычной песней — многоголосым фольк-хитом "Моя земля". Каким было финальное выступление Нацотбора, расскажет Главред.

ЩукаРиба выделились среди других участников Нацотбора с самого начала — эта группа состоит из профессиональных фольклористов, этнологов и историков, работающих с архивными материалами и полевыми записями. Именно благодаря опыту работы с "народными" источниками им удалось создать песню, которая цепляет теплым и родным звучанием каждого украинца. В треке "Моя земля" звучит четкий месседж об объединении всех украинцев и возвращении на родину.

ЩукаРиба исполнили танец на сцене Нацотбора / скрин из видео

Коллектив закрыл финал Национального отбора трогательным номером, который восхвалял украинские традиции. Нежный народный вокал в сочетании с наивной и светлой постановку выготно отличались на фоне темных и драматических песен конкурентов.

ЩукаРиба - участники / скрин из видео

"Моя земля" — это история о доме, который остается в тебе всегда, и о возвращении, которого так ждешь, даже если не знаешь, когда оно наступит", — заявили участники группы YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.

ЩукаРиба / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления ЩукаРиба на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Mr. Vel не только поразил идеальным вокалом, заработанным на оперной сцене, но и показал стильный номер с помощью танцоров.

Также группа The Elliens выступила в финале Национального отбора на Евровидение-2026. Как рассказали участники группы после презентации трека для Национального отбора, "Crawling Whispers" родилась из истории, которая близка каждому человеку: о силе, которая появляется в момент отчаяния.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

