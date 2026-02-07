"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициями

Вы узнаете:
- Группа ЩукаРиба презентовали песню в фольк-стиле в финале Нацотбора
- Как прошло их выступление
Группа ЩукаРиба дебютировала на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 с необычной песней — многоголосым фольк-хитом "Моя земля". Каким было финальное выступление Нацотбора, расскажет Главред.
ЩукаРиба выделились среди других участников Нацотбора с самого начала — эта группа состоит из профессиональных фольклористов, этнологов и историков, работающих с архивными материалами и полевыми записями. Именно благодаря опыту работы с "народными" источниками им удалось создать песню, которая цепляет теплым и родным звучанием каждого украинца. В треке "Моя земля" звучит четкий месседж об объединении всех украинцев и возвращении на родину.
Коллектив закрыл финал Национального отбора трогательным номером, который восхвалял украинские традиции. Нежный народный вокал в сочетании с наивной и светлой постановку выготно отличались на фоне темных и драматических песен конкурентов.
"Моя земля" — это история о доме, который остается в тебе всегда, и о возвращении, которого так ждешь, даже если не знаешь, когда оно наступит", — заявили участники группы YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.
Смотрите видео выступления ЩукаРиба на Национальном отборе на Евровидение-2026:
Последние новости Нацтбора на Евровидение-2026
Ранее Главред сообщал, что украинский певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Mr. Vel не только поразил идеальным вокалом, заработанным на оперной сцене, но и показал стильный номер с помощью танцоров.
Также группа The Elliens выступила в финале Национального отбора на Евровидение-2026. Как рассказали участники группы после презентации трека для Национального отбора, "Crawling Whispers" родилась из истории, которая близка каждому человеку: о силе, которая появляется в момент отчаяния.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
