Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициями

Кристина Трохимчук
7 февраля 2026, 21:14
80
ЩукаРиба продемонстрировали уникальное выступление на Национальном отборе на Евровидение-2026.
ЩукаРиба - Национальный отбор
ЩукаРиба - Национальный отбор / скрин из видео

Вы узнаете:

  • Группа ЩукаРиба презентовали песню в фольк-стиле в финале Нацотбора
  • Как прошло их выступление

Группа ЩукаРиба дебютировала на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 с необычной песней — многоголосым фольк-хитом "Моя земля". Каким было финальное выступление Нацотбора, расскажет Главред.

ЩукаРиба выделились среди других участников Нацотбора с самого начала — эта группа состоит из профессиональных фольклористов, этнологов и историков, работающих с архивными материалами и полевыми записями. Именно благодаря опыту работы с "народными" источниками им удалось создать песню, которая цепляет теплым и родным звучанием каждого украинца. В треке "Моя земля" звучит четкий месседж об объединении всех украинцев и возвращении на родину.

видео дня
ЩукаРиба исполнили танец на сцене Нацотбора
ЩукаРиба исполнили танец на сцене Нацотбора / скрин из видео

Коллектив закрыл финал Национального отбора трогательным номером, который восхвалял украинские традиции. Нежный народный вокал в сочетании с наивной и светлой постановку выготно отличались на фоне темных и драматических песен конкурентов.

ЩукаРиба - участники
ЩукаРиба - участники / скрин из видео

"Моя земля" — это история о доме, который остается в тебе всегда, и о возвращении, которого так ждешь, даже если не знаешь, когда оно наступит", — заявили участники группы YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.

ЩукаРиба
ЩукаРиба / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления ЩукаРиба на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости Нацтбора на Евровидение-2026

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Mr. Vel не только поразил идеальным вокалом, заработанным на оперной сцене, но и показал стильный номер с помощью танцоров.

Также группа The Elliens выступила в финале Национального отбора на Евровидение-2026. Как рассказали участники группы после презентации трека для Национального отбора, "Crawling Whispers" родилась из истории, которая близка каждому человеку: о силе, которая появляется в момент отчаяния.

Вас може зацікавити:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

22:39Украина
Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:35Украина
РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

19:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Последние новости

22:23

Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

21:53

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

21:47

Евровидение-2026: кто победил на Нацотборе и представит Украину на конкурсе в ВенеВидео

21:31

У Украины "не остается других вариантов": тревожный вариант завершения войны

21:19

Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявлениеВидео

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
21:14

"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициямиВидео

20:52

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

20:39

Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

20:37

Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на НацотбореВидео

Реклама
20:35

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:25

Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

20:11

Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

20:08

"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

19:56

Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сценеВидео

19:37

Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

19:36

Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоуВидео

19:34

Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

19:10

Переговоры с Россией: несколько важных изменений январямнение

19:07

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

18:37

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

Реклама
18:34

Переговоры с США и РФ: Зеленский раскрыл главное условие завершения войны

18:09

Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

17:58

Блок АЭС автоматически отключился после атаки РФ: Зеленский указал на опасность

17:34

Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

17:26

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:00

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворитВидео

16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

Реклама
13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять