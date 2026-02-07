Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворит

Букмекеры сделали ставки на финалистов Национального отбора.

Jerry Heil и LELEKA - финалисты Нацотбора / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Кто победит в Нацотборе по версии букмекеров

Какие исполнители составят ему конкуренцию

Сегодня, 7 февраля, состоится Национальный отбор на Евровидение-2026. В последнем этапе конкурса примут участие 10 финалистов: Valeriya Force, The Elliens, ЩукаРиба, Mr. Vel, Molodi, Jerry Heil, Laud, Monokate, Leléka и Khayat. Перед началом финала букмекеры сайта Eurovision World решили предугадать победителя Нацотбора.

Национальный отбор 2026 — прогноз букмекеров.

Безапелляционным фаворитом глобального голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч пользователей, стала Jerry Heil с песней "Catharticus". За ее музыкальную работу отдали почти 7,5 тысячи голосов, а это 48% от всех проголосовавших. Таким образом, "Catharticus" подавляющим большинством голосов уверенно претендует на победу в Нацотборе.

видео дня

Кто станет конкурентом Jerry Heil на Нацотборе-2026

Конкуренцию певице могут составить только два участника Национального отбора. Второе место, по прогнозам букмекеров, заняла группа Leléka с песней "Ridnym". Несмотря на то, что эта композиция собрала заметно меньше голосов, ее уникальное звучание зацепило еврофанов. Единственное, что смущает украинских фанатов, — группа проживает в Германии и не находится постоянно в украинском контексте.

Также добавить неожиданности Национальному отбору может Monokate, которая уже пробовала свои силы на Евровидении как солистка группы "Go_A". В финале она представит песню "TYT", которая сочетает в себе фольклорные мотивы и танцевальные ритмы.

Аутсайдеры голосования букмекеров

Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у исполнителей The Elliens, ЩукаРиба и Valeriya Force. Если причинами отставания групп можно назвать нишевое звучание и малоизвестность, то певица Valeriya Force оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с российским саунд-продюсером. Артистка оправдалась тем, что ранее была частью продюсерского проекта и не выбирала, с кем сотрудничать. Певица заверила, что не работала в РФ и не выпускала музыку для рынка страны-агрессора.

Национальный отбор на Евровидение-2026 - прогноз букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Последние новости Национального отбора 2026

Ранее Главред сообщал, где посмотреть Национальный отбор на Евровидение-2026 и как проголосовать за любимого участника. Представителя Украины на Евровидение 2026 выберут путем голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%) во время финала Нацотбора.

Также украинская популярная певица Jerry Heil в новом интервью поделилась, во сколько Украине обошлось ее участие с Alyona Alyona на Евровидении-2024. Артистка подчеркнула, что нашей стране трудно финансировать участие в конкурсе из-за войны.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

