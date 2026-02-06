Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Кратко:
- Ольга Сумская в 2014 дала скандальное интервью
- За что ее раскритиковали
Украинская известная актриса Ольга Сумская вспомнила, как дала интервью Кате Осадчей в 2014 году и высказалась о будущем старшей дочери Тони в Москве.
В соцсетях Сумская прокомментировала публикацию Сергея Пермана, в которой он рассказал о своей прошлой пророссийской позиции.
Актриса утверждает, что стала жертвой медийных манипуляций. Ольга подчеркнула, что в финальную версию выпуска "Светской жизни" попали заявления, которые она отчаянно пыталась удалить во время монтажа.
"Как наши журналисты любят вытянуть эти компроматы далеких лет… У меня тоже есть опыт… И до сих пор не могу себе простить интервью Осадчей в 14 году… Хотя я умоляла их тогда убрать несколько фраз во время монтажа программы… И имела на это полное право. Но они отказали, потому что знали, что сыграют на этом… Как я могла?", – поделилась знаменитость.
Напомним, тогда Сумская заявила, что ее дочь получила российский паспорт из-за того, что она не могла найти работу с украинским паспортом и даже сказала, что документ они ей купили.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
