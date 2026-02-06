Украинская певица рассказала об опухоли в груди

Проблема выяснилась во время обследования после операции.

https://stars.glavred.info/ukrainskaya-pevica-rasskazala-ob-opuholi-v-grudi-10738676.html Ссылка скопирована

Украинской певице диагностировали опухоль / Коллаж Главред, фото Instagram/dashatm19

Кратко:

О чем рассказала Майорова

О чем она попросила подписчиков блогерша

Украинская певица и блогер Даша Майорова (MAYOROVA) ошарашила своих фоловеров неприятной новостью, связанной с ее здоровьем.

Как написала она на своей странице в Instagram, в ее груди обнаружили опухоль, которая выросла до больших размеров. Она также обратилась к своим подписчикам, чтобы ее и ее семью не "терроризировали".

видео дня

Более того, знаменитость сообщила, что у нее брали биопсию, чтобы определить характер образования.

"У меня не рак — не терроризируйте моих друзей и семью, пожалуйста. Мне сказали о доброкачественной опухоли. Ее нужно удалять из-за быстрого роста. Но биопсию взяли, чтобы на 100% точно знать, что она доброкачественная. Я жду результаты и дальше мы убираем ее. Я живу свою нормальную жизнь и работаю. Посыл — проверяйте здоровье. Полчаса консультации у маммолога — лучшее вложение", — подчеркнула певица.

Даша Майорова сообщила о проблеме со здоровьем / Фото İnstagram/dashatm19

Она также добавила, что проблема со здоровьем обнаружилась во время операции по уменьшению груди. Во время планового обследования, врачи обнаружили фиброаденому, которая начала резко расти после хирургического вмешательства. По словам артистки, пока что "врачи не понимают, почему она приобрела немаленький размер" за такой короткий срок.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стала посмешищем в интернете.

Накануне предатель Украины, рэпер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался о разводе с Оксаной Самойловой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Даша Майорова Даша Майорова родом из Кременчуга, родилась — 24 апреля 2000 года. До того, как стать звездой соцсетей, Майорова работала визажисткой. Особую популярность Даше принес блог в TikTok. Там она снимала обзоры на разные продукты красоты и лайфхаки, но на этом развитие блоггерши не остановилось. Сейчас Майорову знают и как певицу. Благодаря большой базе поклонников в TikTok, ее треки быстро разлетались по сети. На счету Даши есть такие работы, как "Мнения", "Имя", "Незаменимые", "Поджог" и еще немало песен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред