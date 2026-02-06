Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

Элина Чигис
6 февраля 2026, 15:49
149
Кинооператор провел последние дни в бедности.
Павел Лойко
Павел Лойко работал над знаменитыми фильмами / коллаж: Главред, фото: соцсети, pixabay.com/

Кратко:

  • В Ворзеле умер Павел Лойко
  • Последние годы кинооператор провел в бедности

Украинский кинооператор Павел Лойко умер в возрасте 83 лет и, по словам, вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, последние недели он с женой голодали и жили в холоде.

Как сообщила Светлана Поклад на своей странице в Facebook, в последнее время Лойко был в очень тяжелом материальном положении и вместе с женой полноценно не питались.

видео дня

"Ночью умер сосед. И теперь самое страшное - он умер от голода и холода... Семья - он и жена, больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум - добрый день, добрый вечер. А так участок, огородик и возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало", - поделилась Светлана.

Также Лидия Лойко не смогла самостоятельно организовать похороны супруга из-за отсутствия денег.

Поклад обратилась к украинцам и призвала их быть внимательными друг к другу.

"Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Вспомните, возможно, где-то рядом с вами замерзает пожилой человек... Возможно, мама не может выйти с ребенком со своего 5-10-25 этажа! А ей нужно выйти хоть в магазин! Объединяйтесь! Не проходите мимо, не будьте равнодушными, пожалуйста! Я помню, как мы это делали в оккупации и уже после эвакуации в нашем киевском доме!" – добавила Светлана.

Павел Лойко - что известно

Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова, после чего много лет работал на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Участвовал в создании ряда известных лент, в частности "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Jerry Heil в новом интервью поделилась, во сколько Украине обошлось ее участие с Alyona Alyona на Евровидении-2024. В разговоре с Раминой Эсхакзай артистка подчеркнула, что нашей стране трудно финансировать участие в конкурсе из-за войны.

А также продюсер Потап, который переехал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показал, чем занимается. На своей странице в соцсетях скандальный артист опубликовал видео, на котором можно понять, что он находится на репетиции своей новой группы Slavic Balagan.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:57Экономика
Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

16:09Война
Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:17Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Последние новости

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

16:09

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается УкраинаВидео

15:52

Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

Реклама
15:49

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

Реклама
13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

Реклама
10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять