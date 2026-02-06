"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

Кратко:
- В Ворзеле умер Павел Лойко
- Последние годы кинооператор провел в бедности
Украинский кинооператор Павел Лойко умер в возрасте 83 лет и, по словам, вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, последние недели он с женой голодали и жили в холоде.
Как сообщила Светлана Поклад на своей странице в Facebook, в последнее время Лойко был в очень тяжелом материальном положении и вместе с женой полноценно не питались.
"Ночью умер сосед. И теперь самое страшное - он умер от голода и холода... Семья - он и жена, больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум - добрый день, добрый вечер. А так участок, огородик и возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало", - поделилась Светлана.
Также Лидия Лойко не смогла самостоятельно организовать похороны супруга из-за отсутствия денег.
Поклад обратилась к украинцам и призвала их быть внимательными друг к другу.
"Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Вспомните, возможно, где-то рядом с вами замерзает пожилой человек... Возможно, мама не может выйти с ребенком со своего 5-10-25 этажа! А ей нужно выйти хоть в магазин! Объединяйтесь! Не проходите мимо, не будьте равнодушными, пожалуйста! Я помню, как мы это делали в оккупации и уже после эвакуации в нашем киевском доме!" – добавила Светлана.
Павел Лойко - что известно
Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова, после чего много лет работал на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Участвовал в создании ряда известных лент, в частности "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".
