Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

Кратко:
- Потап показал репетицию с новой группой
- Какие песни они исполняют
Украинский рэпер и продюсер Потап, который переехал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показал, чем занимается.
На своей странице в соцсетях скандальный артист опубликовал видео, на котором можно понять, что он находится на репетиции своей новой группы Slavic Balagan.
"Когда гостиничный номер превращается в репетиционную площадку", – написал рэпер.
Смотрите видео, где Потап поет на русском языке:
Группа исполняла старые песни Потапа и Насти Каменских на русском языке, но певицу теперь заменяет Дарья Шевченко.
Напомним, вслед за Потапом за границу переехала и его жена Каменских после языкового скандала. Певица пела на одном из концертов на русском языке, что возмутило украинцев и ювелирный бренд "Золотий вік" разорвал с ней сотрудничество. Сейчас Настя пытается построить карьеру в США, а ранее она пыталась это сделать это в Испании.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
