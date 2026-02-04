Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

Потап так и не отказался от песен на русском языке.

Потап не перевел русскоязычные песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап показал репетицию с новой группой

Какие песни они исполняют

Украинский рэпер и продюсер Потап, который переехал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показал, чем занимается.

На своей странице в соцсетях скандальный артист опубликовал видео, на котором можно понять, что он находится на репетиции своей новой группы Slavic Balagan.

"Когда гостиничный номер превращается в репетиционную площадку", – написал рэпер.

Смотрите видео, где Потап поет на русском языке:

Потап на репетиции / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Группа исполняла старые песни Потапа и Насти Каменских на русском языке, но певицу теперь заменяет Дарья Шевченко.

Потап / фото: instagram.com, Потап

Напомним, вслед за Потапом за границу переехала и его жена Каменских после языкового скандала. Певица пела на одном из концертов на русском языке, что возмутило украинцев и ювелирный бренд "Золотий вік" разорвал с ней сотрудничество. Сейчас Настя пытается построить карьеру в США, а ранее она пыталась это сделать это в Испании.

Потап / инфографика: Главред

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

