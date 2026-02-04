"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

Победительница "Евровидения" отметила, что всегда имела с собой какую-то символику.

Нужно отлично подготовить не только песню и номер, но и продумать все мелочи

Джамала не смогла обойтись на "Евровидении" без туфлей

Популярная украинская певица и музыкальный продюсер Нацотбора Джамала рассказала о вещах, которые помогли ей победить в 2016 году на международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом она рассказала на канале "Евровидение Украина".

По ее словам, необходимо отлично подготовить не только песню и номер, но и продумать все мелочи. Например, она не поехала в Стокгольм без леденцов для горла.

"Первая вещь - это леденцы для горла, что очень важно, чтобы ваш голос всегда звучал, чтобы ваш голос не уставал. Любой конкурс предполагает нагрузку. Нагрузку на связки. Здесь нужна поддержка леденцов, которые вы употребляете в своей профессиональной жизни, но важно, чтобы они действительно смягчали. Голос - это наш аппарат, которым мы работаем, и, когда работаем на конкурсе, то, конечно, мы его эксплуатируем больше", - отметила артистка.

Вторая вещь, которую назвала Джамала - это ушные мониторы, ведь нужно хорошо слышать звук.

"Вы должны слышать каждое дыхание, каждую ноту, вы должны хорошо слышать тональность, должны хорошо слышать плейбек. Сам финал участник "Евровидения" поет два раза: один раз, когда голосуют все зрители, второй - когда голосует жюри. У меня произошла очень страшная ситуация, когда я пела "1944" и именно на выступлении для жюри у меня полностью отключились мониторы. Они сломались. Поэтому, представьте себе, я в Стокгольме в 2016 году пою на конкурсе без ушных мониторов, практически без ушей. На следующий день я уже побежала покупать новые, когда уже пела финал, который видел весь мир", - вспомнила исполнительница.

Также победительница "Евровидения" отметила, что всегда имела с собой какую-то символику. В частности, использовала флаг или желто-голубые цвета в одежде, чтобы окружающие видели, представителем какой страны она была. А еще взяла с собой диск с песнями, которые дарила на память.

Еще одной вещью, без которой Джамала не смогла обойтись на "Евровидении", стали туфли.

"На сцене должны быть ноги, которые точно стоят на земле. И без удобной обуви певцу никак", - подчеркнула певица и добавила, что также просила украинских дизайнеров дать несколько вещей, которыми они гордятся, чтобы их также увидел весь мир.

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

