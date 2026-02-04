Украинский обладатель "Грэмми" не попал на награждение: воин сделал заявление

Саундпродюсер M1SHKA работал над награжденным альбомом исполнителя Bad Bunny.

https://stars.glavred.info/ukrainskiy-obladatel-gremmi-ne-popal-na-nagrazhdenie-voin-sdelal-zayavlenie-10737944.html Ссылка скопирована

M1SHKA - "Грэмми" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, M1SHKA

Вы узнаете:

M1SHKA не смог попасть на Грэмми

Как он отреагировал на это

Украинский артист и саундпродюсер M1SHKA, который в 2023 году стал обладателем "Грэмми" за работу над альбомом певицы Розалии, сообщил в Instagram, что в этом году снова не смог попасть на церемонию награждения. Музыкант работал над главным альбомом 2025 года — "Debí Tirar Más Fotos" артиста Bad Bunny.

Артист не поехал на награждение в 2023 году из-за службы в Интернациональном легионе территориальной обороны. Тогда M1SHKA поставил на паузу свою музыкальную карьеру, но сейчас вернулся к созданию песен.

видео дня

"Меня снова позвали на Грэмми. И я снова не смог уехать. Меня зовут M1SHKA. Я продюсер и артист. У меня есть Грэмми за работу над Motomami Rosalía. В 2023 году я был в Украине: война, служба — и выезд был невозможен", — поделился он.

M1SHKA писал песни Bad Bunny / фото: instagram.com, M1SHKA

M1SHKA принял участие в создании альбома Bad Bunny, который победил на церемонии "Грэмми" в номинации "Альбом года". Команда пуэрториканского артиста пригласила его на церемонию незадолго до ее проведения, однако за это время саундпродюсер просто не успел за две недели подготовить все документы для выезда из страны.

"В этом году история повторилась: 16 января меня пригласила команда Bad Bunny, а церемония — 1 февраля. Для мира это "спонтанно". Для украинца часто просто нереально успеть с документами и разрешениями", — высказался M1SHKA.

M1SHKA служил в Интернациональном легионе / фото: instagram.com, M1SHKA

Артист, который защищал родину в рядах ВСУ, выразил сожаление, что украинские артисты не могут присутствовать на таких значимых событиях, как "Грэмми". M1SHKA заявил, что украинцы не могут в полной мере заявить о себе на мировом уровне, в то время как граждане страны-агрессора хватаются за каждую такую возможность.

"Украина уже звучит на мировой сцене — но физически быть там иногда сложнее, чем сделать работу, за которую тебя туда зовут. Не хочется, чтобы россияне пользовались возможностями, которые мы пропускаем", — написал артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская саблистка Ольга Харлан после объявления о своей беременности перестала скрывать фигуру. Двукратная олимпийская чемпионка показала беременный животик и ответила на вопросы поклонников.

Также британская принцесса Кейт Миддлтон во время визита на фабрику в Уэльсе проговорилась о пополнении в семье Уэльских. Во время общения с собакой она поделилась новостью — в королевской семье появился восьмимесячный малыш.

Вас может заинтересовать:

О премии: Грэмми Грэмми — музыкальная награда американской академии звукозаписи, существующая с 1958 года, сообщает Википедия. Является одной из самых престижных наград в современной музыке, сравнимой с премией "Оскар" в кинематографе. "Грэмми" присуждают ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах по голосованию уполномоченных членов Академии звукозаписи (англ. "Recording Academy").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред