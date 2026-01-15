Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

Кратко:
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк показался со своей коллегой и подругой Еленой Светлицкой.
Как стало известно, в Киеве прошел показ нового оригинального сериала в стиле true crime от платформы Киевстар ТВ "Тиха Нава". На мероприятие пришел Тарас Цымбалюк в компании Елены Светлицкой.
Атеры не только пришли вместе, но и сидели рядом в зале, а также избегали камер.
"Это нормально, потому что мы действительно много времени вместе проводим с этой компанией. Мы много гастролируем. Мы играем Мотрю и Карпа в спектакле. Поэтому... пишут, то пишут", - говорила ранее Светлицкая.
Напомним, знаменитости знакомы уже давно и часто появляются в одной компании, а также вместе играют в спектакле. В 2025 году актерам уже приписывали роман, и очевидцы даже застали их на улицах Львова, Тарас и Елена держались за руки.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
