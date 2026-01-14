Настя Каменских встревожила признанием о своем состоянии после госпитализации

Настя Каменских показала, как она выглядит после госпитализации.

Настя Каменских восстанавливается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских столкнулась с проблемами со здоровьем

Как она выглядит

Украинская известная певица Настя Каменских вышла на связь с поклонниками и рассказала, как она себя чувствует.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала серию новых снимков.

"У меня все хорошо – для тех, кто интересовался. Если сердце – король организма, поджелудочная – королева, то нервная система однозначно – ладья. И ее нужно беречь. Насколько это вообще возможно. Я столкнулась с формой стресса, которую раньше не знала. И с ее последствиями", - написала артистка.

Все же певица не раскрыла все детали.

Настя Каменских чувствует себя лучше / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Напомним, на днях Каменских рассказала, что ее госпитализировала после нескольких дней голодания. Артистка время от времени такое практикует, но врачи ей рекомендовали не продолжать голодовать, чтобы не организм не получал дополнительный стресс.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Ранее Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

