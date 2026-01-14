Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

Вы узнаете:
Украинская известная певица Светлана Билоножко высказалась о своей пенсии.
В интервью для Oboz.ua, артистка отметила, что ей даже неприятно говорить о размере пенсии.
"Моя пенсия сегодня такая маленькая, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но прибавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе", – сказала Светлана.
Билоножко отметила, что ей приходится сдавать жилье в аренду, чтобы иметь какую-то прибыль.
"Как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое, хотя мед, как говорится, по рукам не тече. Ищем дополнительные возможности – сдаем жилье, это позволяет жить более спокойно", добавила певица.
Пенсии украинских артистов
Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк получает самую большую пенсию среди знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Чуть меньше пенсия у певца Павла Зиброва - 8,5 тыс. грн. А Алла Кудлай не желает рассекречивать свою пенсию, но Зибров говорил, что она получает на 1 тыс. больше, чем он.
О персоне: Светлана Билоножко
Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
