Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

Светлана Билоножко не скрывает свой доход.

https://stars.glavred.info/svetlana-bilonozhka-rasskazala-kak-ey-prihoditsya-vyzhivat-detali-10732199.html Ссылка скопирована

Светлана Билоножко нашла способ зарабатывать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Вы узнаете:

Светлана Билоножко заговорила о своей пенсии

Какой способ заработка она нашла

Украинская известная певица Светлана Билоножко высказалась о своей пенсии.

В интервью для Oboz.ua, артистка отметила, что ей даже неприятно говорить о размере пенсии.

видео дня

"Моя пенсия сегодня такая маленькая, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но прибавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе", – сказала Светлана.

Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Билоножко отметила, что ей приходится сдавать жилье в аренду, чтобы иметь какую-то прибыль.

"Как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое, хотя мед, как говорится, по рукам не тече. Ищем дополнительные возможности – сдаем жилье, это позволяет жить более спокойно", добавила певица.

Светлана Билоножко с покойным мужем / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Пенсии украинских артистов

Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк получает самую большую пенсию среди знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Чуть меньше пенсия у певца Павла Зиброва - 8,5 тыс. грн. А Алла Кудлай не желает рассекречивать свою пенсию, но Зибров говорил, что она получает на 1 тыс. больше, чем он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, победительница песенного конкурса Евровидения-2014 Кончита Вурст рассказала, что думает о проекте. На своей странице в соцсетях Кончита сделала публикацию, в которой призналась, что благодарна конкурсу, но больше не хочет себя с ним связывать.

А также российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред