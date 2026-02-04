Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Кратко:
- Горбунов и Осадчая в браке уже 9 лет
- Ведущие прокомментировали "детский вопрос" в их паре
В феврале 2017 года, за несколько недель до появления на свет их первого общего сына, украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились. Сегодня они - одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.
В честь девятой годовщины свадьбы Осадчая и Горбунов записали видео, в котором рассказали о своей семейной жизни. Меж тем во время записи (и позже в комментариях) Юрий со смехом заявил, что хотел бы больше детей от звездной возлюбленной (пара воспитывает двоих общих сыновей - Ивана (2017) и Даниила (2021).
"Почему это все кроме детей? Еще нужно!" - написал ведущий. На что Катя ему ответила: "Ага, это без меня". В комментариях шуточная перепалка супругов насмешила их поклонников.
О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
О персоне: Юрий Горбунов
Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
